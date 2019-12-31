警察遊樂會酒牌續期受質疑　晚上售酒時段無監察？持牌人稱做義工

酒牌局今天（31日）舉辦會議，就太子警察體育遊樂會的會社酒牌續期申請舉行聆訊。警察體育遊樂會(人事部）經理何志強在會議上表示，收到約10宗就續期申請的投訴。有投訴人質疑遊樂會有三合會成員出入，可能對警隊造成隱患，何志強承認警員及家屬可以帶他們的朋友前來遊樂會，遊樂會無法完全核實這些人的身份，但相信警員及家屬「會對證件負責任」。 另外，有酒牌局成員在會上質疑，何志強作為酒牌唯一持牌人，但工作時間僅至傍晚6時，而餐廳供酒時段卻是每天上午9時至晚上11時，又如何確保在餐廳最繁忙的晚上時段酒牌管理，他這樣回應：「實不相暪，我做義工嘅時間遠長於呢個時間，特別係呢排（近期）。」

被質疑晚上時段無人看管警察體育遊樂會執行酒牌的事宜，何志強稱自己會在工作時間以外「做義工」。（鄭翠碧攝）

何志強是遊樂會的負責人，也是該處酒牌的唯一持牌人。他今天出席聆訊時表示，接獲大概10宗市民的投訴，投訴內容包括遊樂會出入的人士品流複雜，更質疑有三合會成員出入，擔心對警隊造成隱患。他續指，有市民認為在近期的社會事件中，有警員行為失控，擔心警員受酒精影響後會更為失控，亦相信有社會事件是由此而引發。

被質疑有三合會入警察遊樂會 酒牌負責人：出入要出示證件

何志強回應上述投訴時稱，警員有守則列明當值時不可以宿醉，也看不到有社會事件是與此相關，認為沒有足夠證據證明指控成立。何志強稱，他在去年6月上任，至今不見遊樂會有人酒後失控，至於他上任以前有否，他指「我唔可以代以前嘅人答，但係我個記錄就無。」

對於有投訴人質疑出入警察遊樂會的人當中有三合會成員，何志強表示，只有現役警員、退休警員、文職人員及警察家屬才可成為遊樂會的會員，他們進入遊樂會大樓時都需要向保安出示證件，也有守則說明警員不可以跟三合會成員有來往，否則會受到紀律處分，他亦相信會員會對證件負責任。

另外，有酒牌局成員指出，何志強的工作時間為每天早上8時30分至傍晚6時，遊樂會供酒的時間卻至晚上11時，質疑他下班後如何管理遊樂會，他聲言自己很多時候都做義工。酒牌局主席黃江天就提出，遊樂會的管理委員會應該考慮申請多一人成為酒牌的副持牌人，以名正言順及密切地監察營運。

酒牌局在今天下午4時會於網上公布有關續期申請的結果，如遊樂會酒牌獲續期，有效期為1年。