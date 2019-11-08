太子休憩用地不足　地區人士聯署促開放警察體育遊樂會

旺角和深水埗一帶的樓宇密集，人煙稠密，但休憩用地並不算多。位於太子的警察體育遊樂會，佔地面積約3.75公頃，內有游泳池、足球場、緩步跑徑等的運動設施，早前更傳出將耗資近3億港元公帑翻新場地。不過，有街坊指據他們觀察，場地平日並不多人使用，夏天晚上泳池雖然開着大燈，卻是杳無人煙。近日有地區人士發起聯署，希望該處用地能夠開放，以增加該區休憩空間和康樂設施的供應。

位於太子的警察體育遊樂會，佔地面積約3.75公頃，內有游泳池、足球場、緩步跑徑等的運動設施。（資料圖片/梁銘康攝）

數月前有報導指，受沙中線工程影響，銅鑼灣避風塘附近的警官會所會被拆卸。為了提供部分受警官會所拆卸影響的服務及設施，政府認為太子的警察體育遊樂會有需要進行改善工程。因此港鐵除了要負責事後重建，亦需負責涉款約三億元的警察體育遊樂會優化工程。據指當中包括了採購器材及家具開支，物品包括跑步機、單車機、踏步機、雪櫃、熱水爐、製冰機、焗爐、廚櫃、多部手提電腦、65吋電視、梳化、掛牆鐘及垃圾桶等。

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室內室外設施齊全

根據警官會所及警察體育遊樂會的網頁，警察體育遊樂會位於九龍西洋菜街北430 號，為會員及家屬提供各式各樣的體育、康樂、飲食、會議等設施及服務。從其簡介可見，場地內有各式各樣的設施。當中包括一個 50 公尺的游泳池、足球場、欖球場、天台網球場、草地滾球場、高爾夫發球練習場、室外及室內緩步跑徑等體育設施，亦設健身室與健身廊，除此之外還有遊戲機室、桌球室、兒童遊戲室、室外兒童遊樂場、電腦網絡廊、休閒室、麻雀房、閱讀室、桑拿浴室及蒸氣浴室等等。

近日有地區人士發起聯署，希望太子警察體育遊樂會能夠開放予公眾使用。（資料圖片/梁銘康攝）

街坊反映泳池開晒燈冇人用

社區前進旺角東社區幹事林兆彬指，過去數年進行地區工作時，不時聽到居民反映區內沒有足夠的休憩設施，「有中學生會話籃球場、體育館好難book；老人家話想去公園都要行到去大坑東。」林兆彬指，根據規劃署資料，在旺角及長沙灣兩張分區計劃大綱圖範圍內，休憩用地各有約18公頃的短缺，「我哋覺得有個方法好容易就可以紓緩問題，只要開放呢個面積唔細嘅地方（警察體育遊樂會）畀市民使用，兩個區都會即刻多咗設施。」

林兆彬指，根據規劃署資料，在旺角及長沙灣兩張分區計劃大綱圖範圍內，休憩用地各有約18公頃的短缺。（資料圖片/李澤彤攝）

他表示，有街坊留意到，場地內的泳池在夏天晚上雖然開着大燈，且有救生員駐守，但泳池並沒有泳客使用，認為眾多的設施「放咗喺度」，而公眾未能共享。因此與多名油尖旺區議會和深水埗區議會的候選人發起聯署。林透露，短短數天現時已收到約數百個署名，「其他紀律部隊嘅會所都唔會有咁多設施，警察係咪要有特權呢？」他表示，該處土地用途數十年來沒作任何檢討，期望未來能至少一星期內有數天開放予市民使用，長遠而言則希望爭取將之變成由康文署管理、永久對公眾開放的場地。

林兆彬為2019油尖旺區議會旺角東選區的候選人，同區另有候選人黃建新。