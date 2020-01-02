用公廁一文看清　紙巾墊廁板都污糟？微生物學家指出三大危險位

公廁菌量以億計算，隨時是染上傳染病的高危地點。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，公廁不同設施都有細菌或病毒，容易經沖廁水滴及空氣遍及門柄、廁板、廁紙、甚至洗手液等，無一倖免。 人有三急，如何使用廁板才確保衞生？有人會先使用廁紙或廁板紙座墊蓋在廁板上，亦有人踏上廁板如廁，當中都有其危機；如廁後沖水、洗手的方式亦隨時是致病源頭。以下文章，由何栢良醫生逐一拆解風險，他並建議市民自備酒精及紙巾，避免經由公廁染病。

何栢良提醒市民必須在公廁保持良好衞生，減低傳播及感染傳染病的機會。（盧翊銘攝）

何栢良：公廁污糟 因為係病人集中地

何栢良說，公廁是傳染病的溫床，菌量比其他地方高出許多，包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌及大腸桿菌等，「病人要痾、要嘔，就係要去廁所做，公廁就係病人嘅集中地。」因此，他提醒市民必須在公廁保持良好衞生，減低傳播及感染傳染病的機會。

然而，他坦言無從獲取在公廁染病的實際數據，「因為唔會追查到病人個菌嘅源頭，係咪喺公廁中招。」他特別提醒，身上有傷口的人需加倍小心，因為廁所水有機會含食肉菌，感染後可以致命。

以下他將指出三個有機會沾染細菌的危險位：

1. 坐在廁板上如廁 如何清潔廁板最安全？

何栢良稱，廁板上含有大量來自糞便和尿液的細菌，建議市民如坐在廁板上如廁，應以酒精抹廁板一次。部份公廁提供一次性的廁板座墊，何栢良說，如該公廁的衞生情況欠佳，「鋪嚟都無用，因為張墊都可能畀沖廁水濺過，無分別。」亦有不少人習慣在如廁前將紙巾鋪上廁板，何栢良表示，紙巾容易移位，保護性有待斟酌。

被濺上沖廁水的情況同樣會出現在廁紙上，「甚至可能跌過落地都未定」，他建議市民如廁時應自備紙巾，免受染菌風險。

公廁內的洗手液也含菌。（資料圖片／李耀宗攝）

2. 公廁洗手液含菌 酒精搓手液殺菌效果最佳

不少人在如廁後，匆匆用清水洗手便離去。何栢良說，公廁內的菌量以億計，用清水洗手只能殺滅約90%的細菌，餘下的10%細菌仍然有機會令人「中招」致病；如配合以洗手液搓手半分鐘，則能殺滅99%的細菌；而使用酒精搓手液的清潔效果更佳，能消滅超過99.999%的細菌。

但是，何栢良透過研究發現，洗手液器皿內也經常有菌，因為洗手液含水份，可作為部份細菌的養份。亦有人質疑使用吹風機可能令雙手再次沾上細菌，何栢良稱，吹風機有熱力，而且使用時間短，所以不一定會沾污雙手。

3. 沖廁不蓋上廁蓋 空氣都有菌

何栢良指出，曾經有人如廁時不觸碰任何公廁設施，「自我感覺良好」，如廁後不洗手便離開。他提醒，如廁所的「上手」（對上一位使用者）沖廁時沒蓋上廁蓋，糞便、尿液、嘔吐物等的水點會飛濺到各處；加上廁所環境普遍不通風，即使沒有觸及任何設施，也有機會從空氣沾上細菌。