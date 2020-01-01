【元旦遊行．交通消息】港鐵天后站恢復正常　

踏入新一年，民陣於元旦日（1月1日）發起遊行，以「毋忘承諾，並肩同行」為主題，於維園出發行至遮打道行人專用區。 港鐵一度宣布不停天后站，之後列車服務恢復正常。警方曾於遊行開始前，在西隧往港島入口設置路障，並截查巴士上乘客，現場交通一度擠塞。此外，因應遊行活動，運輸署於港島分階段封路。

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【1700】港鐵宣布，現時天后站港島綫列車服務陸續恢復正常。不過沿綫部份車站人流較多，因應實際情況會實施人流管理措施或作出車務調動。

【1600】港鐵稱，由於天后站人流過多，為保障乘客安全，現時港島綫往柴灣方向列車不停天后站。

新巴及城巴 80 多條路線 將分階段作出相應改道及改站措施。

【1510】警方於西隧口停止設置路障，現場車龍有待消散。

【1525】因應遊行，新巴城巴公布80多條巴士路線將分階段作出相應改道及改站措施。市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線2136 8888 、城巴顧客服務專線 28730818 ；瀏覽新巴網頁 www.nwfb.com.hk 、城巴網頁 www.citybus.com.hk ；參閱張貼於巴士站的通告。

下午近三時，西隧九龍入口交通擠塞。（Google map截圖）

元旦遊行於下午2時從維園出發，在下午約1時，警方於西隧往港島方向入口設置路障，並截查巴士上的乘客。現場一度剩下一條行車線，下午近三時，西隧九龍入口交通擠塞。

九巴宣布，於告士打道入境事務大樓及干諾道中近砵典乍街設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區。

此外，巴士968將改以灣仔北為總站，往港島方向不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站。臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北總站。

而新界方向則不停銅鑼灣天后總站至匯豐總行各站。臨時巴士站設於灣仔北總站及砵典乍街。此外，運輸署於港島分階段實施特別交通及運輸安排，包括於下午1時半起，於銅鑼灣、金鐘一帶封路至人群散去。