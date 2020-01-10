七旬翁氣喘入院兩日後亡　女兒指顧問醫生主動稱：死因有可疑

患有哮喘病的七旬老翁，因氣喘被送到屯門醫院急症室，轉至深切治療部治療，並需要插喉，期間曾出現心臟停頓，經搶求後恢復心跳，惟兩天後情況突轉差，最終未能救回。惟醫院卻主動告知家人死因有可疑，須轉死因庭研訊。老翁的女兒供稱，父親在第一次心臟停頓獲救回後，她到醫院探望父親時，見其維生器不時發出響聲。惟翌日即被告知無法送氧氣給其父親，其父不久後亡。兩名曾診斷老翁的醫生亦供稱，事發前一兩個月老翁曾求診，並為他處方藥物，認為老翁在短時間內死亡的情況微乎奇微。

死者邱名伴在屯門醫院期間死亡，死因庭就其死亡作研訊。(資料圖片)

曾到私家醫生求醫後無礙

死者邱名伴(下稱：事主)，2016年5月16日在屯門醫院過世，終年74歲。

事主長女邱玉琴供稱，2016年5月12日，她與事主通電話時發覺他身體不適，便叫妹妹照顧事主，事主則透露因氣促，曾到屯門一私家醫生處求醫，事後已無礙。

入急症室時曾插喉

惟當晚約11時，邱接到母親來電，指事主氣促、面色蒼白，最終電召救護車，救護隊目張榮基指事主清醒，但血含氧量偏低，事主經治理後，到屯門醫院時，其血含氧量已回復正常水平。

邱續指，事主在急症室時，當值醫生有為他插喉、並把事主送上深切治療隔離病房，期間事主情況穩定。惟兩天後的凌晨，醫院卻指事主心臟停頓，需要搶救，幸最終救回。

一度好轉並轉回普通病房

邱稱，屯門醫院當時並無交代事主心臟停頓的原因，她通宵觀察事主時，亦發現其維生設備不時發出響聲，但護士一直未有理會，直至早上7時才為事主抽痰。其後，醫護人員告知事主一家，指事主情況穩定，不需擔心，並將他送往深切治療部的普通病房。

翌日凌晨再病危

惟到轉房翌日後凌晨，醫院再指事主情況危急，心跳轉慢並需要搶救，其中有一名醫生更對邱說，因儀器「有個波爆左，比唔到氧氣佢」，並須為事主插喉；惜事主最終在約凌晨5時許宣告不治。

事主過世後，邱稱屯門醫院方一名高級顧問醫生曾對家屬稱，事主死因有可疑，相約他們開會，並表示會將事件轉介死因庭處理。

屯門醫院急症科劉廣雄醫生指事主入院時有呼吸衰歇的症狀。(呂樂謙攝)

兩醫生指短期死亡機會微

曾為事主診治的律敦治醫院呼吸科醫生羅溢章，和私家醫生邱國慶均有作供。他們均稱，事主患有慢性氣管阻塞病和哮喘病，曾在同年4月和5月求診，期間事主曾有氣促，呼吸困難的問題，但經處方藥物後已無大礙，認為他短時間內突然死亡的機會微乎其微。

急症室醫生指事主有呼吸衰歇症狀

屯門醫院急症科劉廣雄醫生透露，事主其實早在當年4月下旬曾因氣促入院，當時發現其慢性氣管阻塞病有惡化跡象，曾要求他留院觀察，但兩天後獲准出院。

事主在5月12日再度入院，其時有呼吸衰歇的症狀，肺有雜音，血中二氧化碳含量偏高；因此，另一名急症科醫生安排為事主插喉，以協助當時可能已經疲累甚至神志不清的事主呼吸。

審訊下午續。

案件編號：CCDI-276/2016(SH)