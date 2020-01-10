【禁蒙面法．上訴】泛民：有《人權法》後 《緊急法》應已被廢除

高等法院早前裁定在特首以「危害公安」為由引《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲，政府不服提出上訴，上訴庭今（10日）繼續聆訊。代表泛民的律師回應時指，《緊急法》可容許訂立「減免」基本人權規例的法例，在《人權法》通過時，已應被廢除。律師又質疑，為何《禁蒙面法》要限制所有類型的遊行，並指有七成的遊行集會，都是在和平有序的情況下進行。

代表泛民的資深大律師陳文敏稱，不能因為有和平集會演變成非法集結，便合理化了蒙面的限制。(資料圖片)

上訴方為行政長官及律政司，答辯方為24名泛民主派議員及梁國雄。

《緊急法》有超《人權法》賦予的權力

代表泛民的資深大律師陳文敏指出，自1991年《香港人權法案條例》生效後，《緊急法》應已被自動廢除，因為透過《緊急法》訂立的規例可「減免」基本人權，其權力更超越《人權法》第5條所賦予的權力，即只可在危及國家的緊急狀態下採取「減免」人權措施。

不能因有非法集結而將限制合理化

陳文敏續指，《禁蒙面法》中對和平集會的限制屬預防性質，不能單單因為有和平集會最終演變成非法集結，便要將有關限制合理化，而事實上有達7成的遊行集會都在和平有序的情況下進行。

應容許市民自由地表達

陳文敏又提到，市民在遊行集會中蒙面各有原因，有人或戴上小丑面具或小熊維尼面具以示對中央政府的不滿，而表達自由正正應該容許市民自由地以不同方式表達意見。

陳文敏繼續解釋，有公務員、甚至警員或也對警方濫權感不滿而遊行，他們在遊行中蒙面或只不想被認出，受到紀律處分。事實上，中國民航局的確曾向國泰表示，禁止曾參與遊行的員工飛往內地。

以元旦遊行作例指集會隨時變非法

陳文敏亦以本年元旦遊行作為例子，遊行期間有遊行人士在灣仔偏離遊行路線，警方便隨即腰斬遊行，本獲不反對通知書的元旦遊行，隨即變成未獲授權的遊行，但由於《禁蒙面法》適用於所有類型的遊行，仍在維園和平地等候起步的市民亦會觸犯法例。

再者，警方現時不論地點無差別地使用催淚彈，當中包括學校、老人院等，市民若要離開時，也要使用面罩保護自己。

政府代表稱香港情況是颱風

代表政府的資深大律師余若海回應時強調，表達自由並非絕對的權力，又指黃之鋒衝擊公民廣場案中的暴力情況被形容為「歪風」，但現時香港的情況已算上是「颱風」，禁蒙面有其必要性。

三名上訴庭法官聽罷陳詞後，押後頒下裁決。

案件編號：CACV541、542、583/2019