【傑出學生】助無家者中六生冀讀港大政治　加入政府改變社會

學生除了完成學業之外，亦要關心社會。陳瑞祺（喇沙）書院中六生劉宇嘉在擔任香港喇沙青年計劃主席期間，利用課餘時間創立「希望運動2018」，幫助10餘位無家者與NGO配對。社會紛爭不斷，他毅然報讀了港大的政治學及法學課程，冀望以後進入政府班子，「除舊迎新」，「只要有一絲希望，都不能認為是死局。」

來自陳瑞祺（喇沙）書院的中六生劉宇嘉曾經是最年輕的香港喇沙青年計劃主席。（袁澍攝）

「香港傑出學生選舉2018-19」今日（12日）舉行頒獎禮，今屆有368名學生報名，經過筆試、評選營、面試等， 8男3女獲選為傑出學生。來自陳瑞祺（喇沙）書院的中六生劉宇嘉便是其中之一。

踏入中學後，劉宇嘉不斷訓練自己的辯論能力，並成為最年輕的香港喇沙青年計劃主席，並在2017年創立「希望運動2018」，利用課餘時間，半年的時間裡幫助了10多名無家可歸者與NGO配對。

「只要有一絲希望，都不能認為是死局​」

劉宇嘉說，中學的資源有限，撥款只有2、3萬的資金，項目時間也短，大部分學生都會選擇透過NGO完成計劃，然而他卻覺得這樣做活動「蜻蜓點水」，沒有影響力。他希望在升讀大學後，借助學校平台舉辦如「ice bucket challenge」（冰桶挑戰）般有影響力的活動，幫助更多人。

中六的他報讀了港大的政治學及法學學士課程，希望將來進入政府工作，在建制內改變社會。面對如今的社會紛爭，不少年輕人對政府抗拒，劉宇嘉卻認為無論情況多麼糟糕，都要學會抱希望，「只要有一絲希望，都不能認為是死局。政府是長期的，政府班子卻是短期的，要解決問題，政府班子需要除舊迎新。」

就讀玫瑰崗學校的中六生溫宇軒，他計劃去國外學習電影，之後回到香港工作。（袁澍攝）

從科科「肥佬」到傑出學生 中六生拍片追夢

得獎學生中還有就讀玫瑰崗學校的中六學生的溫宇軒，小學畢業時幾乎所有科目都「肥佬」的他，在母親鼓勵下開始尋找生活的熱情。2017年末，他自編自導了以「怪獸家長」為題拍攝的微電影，其後被製片人選中，更獲得國際獎項。他形容拍電影是將想像化為現實的過程，近來社會的紛爭也令他受到感觸，未來計劃以此為題製作紀錄片。他明年計劃到加拿大或倫敦修讀電影相關學科，畢業後會返香港工作，未來希望拍攝更多的社會議題，包括學生自殺問題的電影。