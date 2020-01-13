燃料補貼料開支15億元　逾6萬的士、小巴司機受惠　料下半年推出

財政司司長陳茂波於去年10月公布，將為運輸及貨運業界提供為期半年的燃料補貼及一筆過補貼。補貼措施分為四部份，包括的士及公共小巴、 專營巴士及渡輪、電車、非專營巴士、貨車及本地商用機動船隻，預計能惠及約 61,000名的士及紅色小巴司機、 約 180 間公共交通服務營辦商， 以及約 14 萬名商用的車主及船主。計劃總預算開支約為15億 2,200 萬 元，將納入2020/21年度的財政預算案，以期在今年下半年推出計劃。

補貼措施分為四部分，包括的士及公共小巴、 專營巴士及渡輪、電車、非專營巴士、貨車及本地商用機動船隻。（資料圖片）

石油氣的士及公共小巴：每公升1元的液化石油氣折扣

考慮到絕大部份石油氣的士及紅色小巴司機均為租車司機， 需自費到石油氣加氣站加氣，政府建議由油公司直接在加氣站為司機提供為期六個月每公升1元的液化石油氣補貼 ，而政府會向油公司發還其補貼的實際金額 。

汽油的士及柴油公共小巴：發還三分一燃料支出

至於汽油的士及柴油公共小巴方面，由於相關司機及營辦商的數目較少，考慮到汽油及柴油的可轉移性遠較液化石油氣為高，直接在油站提供折扣或會提供誘因使司機或營辦商轉售經政府補貼的汽油或柴油圖利，政府建議汽油的士及柴油公共小巴司機或營辦商，憑加油收據或「公司油卡」月結單，向政府申請發還三分之一的燃料支出，為期6個月 。

專營巴士、渡輪及電車：發還三分一燃料支出

政府計劃發還專營巴士、渡輪及電車營辦商在2019年下半年三分之一的實際燃料或電費開支，營辦商只需向運輸署提供有關燃料或電費開支單據以供核實，便可獲發相關補貼 。

非專營巴士、貨車及本地商用機動船隻：一筆過 5,000 元補貼

政府建議用名車主及船主提供一筆過 5,000 元的非實報實銷補貼。

運輸署及海事處將發信通知各合資格車主及船主有關補貼安排的詳情，並收集及核實其相關資料（如姓名、地址及銀行戶口資料) , 以便發放補貼 。

學校私家小巴：一筆過 5,000 元補貼

政府建議向學校私家小巴的車主提供一筆過 5,000 元的非實報實銷補貼。發放安排與非專營巴士相同。

計劃總預算開支約為15億 2,200 萬元，將納入下年度的財政預算案。（資料圖片）

政府預計補貼措施能惠及約 61,000名的士及紅色小巴司機、 約180 間公共交通服務營辦商， 以及約14萬名商用的車主及船主，總預算開支約為15億2,200 萬元，將納入下財政年度的預算草案，連同《 2020 年撥款條例草案》一併提交立法會批核，以期在今年下半年推出計劃。