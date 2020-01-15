【消委會】40萬聘移民顧問　申請被拖卻不獲退款

消委會今日（15日）指出，有市民花逾40萬元聘移民顧問辦理英國移民簽證，惟公司未按答應期限遞交申請，他為趕及在英國更改移民政策前辦理，只好轉聘另一律師協助申請，卻不獲原來委聘的移民顧問退款。 消委會提醒，有意移民者事前可向已移民當地的親友了解相關手續、簽證類別等，再衡量需否委託移民顧問代辦，並比較服務收費及口碑。移民顧問公司應在合約訂明關鍵申請程序的承諾辦妥期限，以及未能如期辦妥的處理方法。

不少港人都有意移民。

消委會表示，2017及2018年分別接到7宗及8宗與移民有關的投訴，2019年增加至13宗。其中一名市民在去年初聘請移民顧問辦理英國企業家移民簽證，各項費用合共超過40萬元。該移民顧問公司最終未有按承諾如期遞交申請，延至11日後仍無回覆事主申請進度。事主當時考慮到英國快將更改移民政策，最終轉聘另一律師重新辦理，事後向移民顧問申請退款不果。



另有市民支付7.8萬元，委託標榜「不成功不收費」的公司代辦加拿大投資移民服務。過程中由於事主拒絕額外支付6,000美元（約4.7萬港元）律師費，最終未能成功申請移民，惟公司以已履行服務為由，拒絕退款。此外，另有一名女士付費接近22萬港元委託另一間公司，欲以低技術僱主擔保方式申請移民，獲職員口頭答應半年後可獲發工作證，最終等候逾一年才知無法按計劃安排前往當地工作，女士最終只獲退回不足一半的訂金。

宜請教已移民親友、比較口碑 ​簽約前了解退款何時適用



消委會提醒，不論是撰寫商業計劃書或辦理工作證，如何掌握時間相當關鍵，惟消委會接獲的個案中，兩間移民顧問公司皆未能按時辦妥，甚至不能落實辦妥日期，令消費者只能苦候消息，嚴重影響申請進度，對消費者不公平。消委會建議有意移民者事先向已移民當地的親友「取經」，了解生活概況及移民具體手續、可申請類別等，再衡量需否委託移民顧問代辦。聘顧問前亦應比較服務收費及口碑，簽約前宜主動了解合約細節、退款在什麼情況下適用等。

消委會促移民顧問公司增服務透明度



另外，由於申請移民一般要出示財務紀錄、學歷證明及體檢報告等，不少移民顧問都在合約訂明，申請人提供資料不足或不符合要求而影響申請，將不獲退款，故申請者宜弄清需要提交資料的詳情及時限，讓移民顧問有充足時間整理及檢查有否缺漏。如部分國家設特定移民條件，如達指定語言水平，申請人必須於訂明時間內達標。



消委會促移民顧問公司增加服務透明度，包括在合約訂明關鍵申請程序的辦妥日期，以及未能如期辦妥相關手續的處理方法。而移民公司亦應與當地合作伙伴（如律師或工作機構）積極跟進，免消費者無了期等候。