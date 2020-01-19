政府推失業人士津貼　羅致光：金額將參考「特別・愛增值」計劃

政府早前推出多項民生紓困措施，當中包括為失業及開工不足人士提供現金津貼。勞工及福利局局長羅致光今日（19日）在無線電視節目《講清講楚》中表示，現金津貼的金額將參考在職家庭津貼，及每月上限5,800元的「特別·愛增值」計劃津貼。

勞工及福利局局長羅致光解釋，若政府推出全新措施，需要至少18個月的行政時間，故需利用現有的制度提供津貼。（資料圖片）

政府早前推出10項民生紓困措施，涉及100億元經常性開支。政府建議為領取在職家庭津貼或各項學生資助的失業人士提供現金津貼。而對於開工不足人士，則建議領取職津人士只需符合較少每月總工時，便可申請現金津貼。勞工及福利局局長羅致光透露，現金津貼的金額將參考在職家庭津貼，及每月上限5,800元的「特別・愛增值」計劃津貼。

對於現金津貼只供領取職津或學生資助的人士申請，羅致光解釋，若政府推出全新措施，需要至少18個月的行政時間，故需利用現有的制度提供津貼，無需太多審查，以盡快推行措施。同時，他預計在農曆新年後的失業情況將較嚴重，若太遲推出失業津貼，便未能救急。對於其他失業人士，羅致光指，現時制度下，有遣散費和長期服務金可為他們提供保障。