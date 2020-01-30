職安局引虛擬現實模擬系統　學員4D體驗「高空急墜」　增安全意識

2018年建造業14宗致命意外中，有11宗涉及人體由高處墜下。職安局於去年開放「身處其境職安健體驗中心」，當中沉浸式虛擬現實模擬系統 （CAVE）更花了9個月升級，新增動感平台、吹風機等，令學員「高空急墜」感覺更真實。有體驗過的學員認為，感覺更強烈，「驚一驚嘅感覺都幾大」，有助加強工友危機意識。

中心設計出一個外牆懸空式竹棚虛擬場景，讓學員進行體驗式安全培訓。（黃詠榆攝）

職業安全健康局高級顧問羅永堅表示，是次用了9個月時間，將中心升級，添置大型動感平台、更巨型的屏幕與吹風效果，設計出一個外牆懸空式竹棚虛擬場景，主角因沒做好安全措施，在23層樓高的棚架墜地。

職業安全健康局首席顧問林莉透露，中心自去年第一季開始使用，已有超過1,500學員曾經使用，而大部分學員體驗後，表示感到很「真實」，開工時會更著重安全措施。她指，對象主要為在職人士、參觀的學生。她續指，一般課堂主要著重理論、個案分案，「CAVE系統不是着重知識，而是令他感受一下，針拮到肉就知痛」，有關項目接近三百多萬。

職業安全健康局首席顧問林莉（左）、職業安全健康局高級顧問羅永堅（右）。（黃詠榆攝）

羅永堅透露，未來會引入壓力背心，亦會視乎高危工種意外，再研發其他場景，如使用移動機械的意外，期望在9個月時間內完成提升。



學員鄭先生在煤氣公司擔任技術員已13年，工作包括到住宅檢查煤氣喉管，「一、兩個月要出去高空工作一次」。體驗過兩個不同版本的他認為，升級後的感覺更「強烈」，「驚一驚嘅感覺都幾大」，認為有助加強工友危機意識。

煤氣公司技術員鄭先生認為，體驗過系統後認為感覺「強烈」。（黃詠榆攝）

體驗中心由創新科技署及科技支援計劃「公營機構試用計劃」資助推行，職安局與港大工業及製造系統工程合作，利用其開發的imseCAVE系統，設計懸空式竹棚架訓練場景。