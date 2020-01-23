葛量洪醫療失誤通波仔導線仍遺體內　事主：好似計時炸彈

醫管局早前公布葛量洪醫院醫療事故，惟事主現身說法，質疑局方披露不盡不實。 65歲的鄭先生，去年接受通波仔手術後，獲悉遺下10毫米長導線於血管內，惟主診醫生不以為然，留院觀察後數天容許出院。院方隨後發現，殘留的導線實由貼近心臟位置血管延伸至手臂，事態嚴重，遂急召事主入院，惟兩度開刀仍無法完全移除，現時仍有部分殘留於體內。 鄭先生直言，雖已進行搭橋手術暫時化解危機，惟主診醫生嚴重失誤，自己險喪命，現時亦有後遺症，無法復工，亦嚴重影響日常生活，將向院方追究責任。 《香港01》已向醫管局作出查詢。

鄭先生因心臟血管栓塞，去年4月中入住葛量洪醫院，翌日下午接受通波仔手術，術後主診醫生表示，有10毫米長導線遺於心臟血管末端。(高仲明攝)

手術後被告知 10毫米長導線遺於心臟血管末端

鄭先生今在立法會議員梁耀忠陪同下，交代來龍去脈，他因心臟血管栓塞，去年4月中入住葛量洪醫院，翌日下午接受通波仔手術，術後主診醫生表示，有10毫米長導線遺於心臟血管末端，鄭引述該醫生指，「應該無問題，到時睇吓點」，並安排留院數天觀察，及至19日正式出院。

隨後院方再急召事主入院，告知其體內導線較預先估算為長，「由貼近心臟位置血管延伸至手臂」，遂安排其於25日再進行手術取出。

再進行10多小時手術冀取出導線

不過，微創手術取出不果，跨醫院組成的心臟科團隊遂再安排事主轉往瑪麗醫院，改施行開胸手術，惟仍未完全取出導線，部分仍遺於近心臟位置的血管，醫生團隊最終需「追加」搭橋手術，額外搭建3條管道，代替被導線阻塞血管，整個開胸手術歷時10多小時。

鄭先生指，自己事後留醫深切治療部，數天後轉往其他病房，住院1個月出院，隨後需每隔3個月覆診一次，及吃藥控制病情。

【醫療事故】葛量洪醫院通波仔斷導線留血管 病人手術一次變三次

鄭先生原獲告知導線遺於血管末端（紅圈示），惟院方隨後檢測發現，導線由貼近心臟位置血管延伸至手臂，並纏作一團（藍圈示)需即時取出，此為示意圖。(受訪者提供）

批主診醫生嚴重失誤 質疑草率拉扯導線致斷裂

鄭先生大嘆今次是無妄之災，形同「買一送二」，「本身只係做微創手術，點知會附送埋開刀手術」。他又批評主診醫生涉嚴重失誤，質疑他草率拉扯導線致斷裂，事後亦武斷誤診，幸有另一名高級醫生休假後檢視個案，才揭發事件，他引述稱，導線遺血管機會僅得千分之一，屬於罕見事件，倘置之不理，輕則中風，重則致命，「如果唔係的話，我已經唔可以喺度見到大家。」

鄭先生現時仍等待醫療報告，始知導管實際長度，對於體內仍殘留部分導管，他不諱言坐立不安，「似有個計時炸彈，唔知幾時會爆，感覺痛苦。」

立法會議員梁耀忠（左）表示，數日前聯同鄭先生與院方會面，院方解釋指，遺於血管內的導管太幼，非肉眼可見，或致主診醫生錯誤判斷。(高仲明攝)

家中頓失經濟支柱 已諮詢律師 將再向醫管局及醫委會投訴

鄭先生本來是小巴司機，亦是家中經濟支柱，惟術後左腳經常出現抽筋及疼痛情況，亦經常失眠，「依家每晚瞓到三、四點就會紮醒。」無法復工下，需靠太太數千元人工維持生計。他已諮詢律師，將再向醫管局及醫委會作出投訴。

立法會議員梁耀忠表示，數日前聯同鄭先生與院方會面，聽取交代及跟進後續事宜，他引述院方解釋指，遺於血管內的導管太幼，非肉眼可見，或致主診醫生錯誤判斷，他又批評，醫管局事發後單方面向傳媒通報事件，惟內容不盡不實，更未有交代導管仍殘留體內的事實，似粉飾太平，亦對事主不公。