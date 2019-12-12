患糖尿病7年仍戒不掉吸煙　七旬男突心臟病發需通波仔住ICU

糖尿病若管理不善，容易誘發併發症，甚至出現心臟問題。有長者在確診糖尿病數年內，仍戒不掉吸煙習慣，更輕視「心口痛」問題，誤當成胃痛。直至70歲時他心臟病發，被送院後接受通波仔手術，始戒掉吸煙。 心臟科專科醫生陳藝賢指，類似個案十分常見，不少糖尿病人同一時間具備多項高危因素，包括高膽固醇、高血壓等，建議病人應做好飲食管理並培養運動習慣。

關注心臟病組織「心臟健康列車」指出，糖尿病若管理不善，容易誘發併發症，甚至出現心臟問題。（黃詠榆攝）

一直未戒煙 心臟病發才下決心

現年73歲李先生確診糖尿病約十年，雖然有做運動的習慣，但起初卻戒不掉飲食習慣、以及持續50年的吸煙習慣，故有「三高」問題。直至3年前，一次心臟病發的經歷，他才下定決心戒煙。他憶起，當時一直向家庭醫生求醫，誤以為是胃痛，惟一次坐巴士時，心口位置劇痛，「痛到乸住乸住，標晒冷汗」，隨即入院照心電圖，始發現心臟病發，需即時做通波仔手術，更於深切治療部留院2天。

關注心臟病組織「心臟健康列車」召集人、心臟科專科醫生陳藝賢指，類似李先生的個案於臨床上十分常見，不少糖尿病人因生活習慣問題，同一時間具備多項高危因素，包括高膽固醇、高血壓等，「當因素密集，好容易出現病變。」他解釋，血管壁變硬，導致心臟內壁加厚，「嚴重起上嚟就會導致心臟供血不足夠」。

僅3%人知體重急升屬心衰竭重要病徵

陳藝賢又指，為了解糖尿病患者的自我管理情況及對心衰竭的警覺程度，「心臟健康列車」於今年9至10月期間，訪問339位患者，發現約半數人同時患有高血壓及高膽固醇，吸煙比例達16%，更有超過一半病人沒做運動的習慣。

陳提到，雖然77%受訪者知道糖尿病會引致心衰竭，惟平均僅兩成受訪者知道腳部水腫、運動功能下降、食慾不振屬常見病徵，當中幾乎所有受訪者不知體重急升是心衰竭的重要病徵，「有病人一個星期升十磅」。

吸煙可誘發多種心血管疾病。（資料圖片／吳鍾坤攝）

一星期應做150分鐘運動

內分泌及糖尿科專科醫生周榮新建議，良好的血糖管理包括飲食及運動等生活習慣的改善，「一星期應該要做150分鐘的運動」，按時覆診及服藥，並定期接受併發症檢查和密切監察病徵。