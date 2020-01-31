【武漢肺炎】清潔工口罩儲備不足防　向管工索取「慘過乞契爺」

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，港人近日亦陷入「一罩難求」的恐慌，甚至通宵排隊只為外出時有口罩防禦病菌。同時不少垃圾桶被「塞爆」沒有妥善包裹的口罩，而大街小巷工作的前線清潔工只能靠簡單防護裝備應對。 有前食環署外判清潔管工透露，目前外判清潔工獲發的口罩量與疫情爆發前相若，有清潔工快將用盡以往「儲備」，向管工索取更多口罩感覺「慘過乞契爺」，自費買口罩亦處處碰壁，只能靠工友間互助。另有關注團體發現，不少工友防疫意識薄弱，不習慣佩戴口罩進行體力勞動，希望外判公司強制要求清潔工戴口罩，在非常時期加強保障。

前線清潔工多是外判公司聘請，防護裝備簡單，多依賴一個口罩抵抗細菌、病菌。（資料圖片 / 余俊亮攝）

武漢肺炎令港人人心惶惶，「一罩難求」。雖然不少前線清潔工透露目前工作時的口罩供應尚算充足，但仍有不少隱憂。曾任屯門食環署外判清潔管工的「達哥」透露，以往前線清潔工每兩個月獲發一盒、共50個口罩供工作時使用，但不少工友嫌麻煩、侷促或佩戴時不適而甚少使用。

清潔工原應日換4、5個口罩

直至近月疫情爆發，對口罩的需求隨之增加，但工友獲派的口罩並沒有增加，令他們開始需要動用以往的「儲備」，同時擔心疫情若持續多月，手上的口罩將用盡。他以負責掃街的清潔工為例，由於經常接觸灰塵，最理想是每日更換四、五個口罩。

他又指，有負責廁所清潔的工人預計手上的口罩最快下周「見底」，無奈管工未有因應疫情加派，亦因怕事放棄爭取，慨嘆：「佢哋驚無咗份工，多過病咗，自保能力近乎零。」而且工友即使打算自費買口罩，亦苦無購買途徑，只能靠工友間互助。

梁芷茵指目前仍有清潔工在工作時沒有佩戴口罩。（資料圖片 / 高仲明攝） 建議應強制清潔工戴口罩 即使有足夠口罩供應，據清潔工人職工會組織幹事梁芷茵觀察，部分外判清潔公司會向每個清潔工各派發一盒口罩，用盡後再領取，但未必人人會用，認為最理想是公司強制員工戴口罩，以及派人定期監察，在非常時期加強清潔工保障。 她又指，近月最多清潔工人關注放工後口罩不足問題，並透露工會暫時仍有約60盒存貨，另亦透過經銷商購買500至600盒口罩，預計過年後才送貨，有需要時以成本價售予工友，亦預留部分落區向工友免費派發。

今日仍有不少市民為買口罩，在寒冷天氣下大排長龍。（梁鵬威攝）

食環打擊二手口罩

網傳有人專門收集被丟棄的二手口罩再出售，對公眾構成嚴重健康風險。據了解，食環署小販管理組今早有特別行動針對有關行動，並有指引提醒對於年長小販要用軟性態度應對，而非檢控。換言之，行動中不發傳票或逮捕，若發現年長小販（尤其是老婦）非法出售二手口罩，應嘗試作出勸籲，扣押其口罩並作適當銷毀，強調從關心健康、防疫角度解釋為何要檢取口罩，而非從法律角度表示署方有權力執法。

食環署回覆指，小販事務隊日常在各區街上巡查，打擊無牌販賣活動，包括在街上販賣曾使用的口罩，如有發現會採取適當行動；又呼籲已使用的口罩絕不合衞生，可能含有病毒，為廣大市民健康着想，不應撿拾再作出售。