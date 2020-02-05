【武漢肺炎】網傳APM封閉消毒　商場澄清保持正常運作

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒持續，東亞銀行今日（5日）確認有2名於東亞銀行中心工作的後勤部門同事，曾與一名新型冠狀病毒的確診者有接觸，網上有傳觀塘創紀之城（APM）被封鎖。

APM其後於網上澄清傳言，指商場一直保持正常運作沒有關閉，並強調商場已採取一系列清潔措施保障商戶及客人。