【武漢肺炎】網傳APM封閉消毒　商場澄清保持正常運作

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒持續，東亞銀行今日（5日）確認有2名於東亞銀行中心工作的後勤部門同事，曾與一名新型冠狀病毒的確診者有接觸，網上有傳觀塘創紀之城（APM）被封鎖。

APM其後於網上澄清傳言，指商場一直保持正常運作沒有關閉，並強調商場已採取一系列清潔措施保障商戶及客人。

▼觀塘免費向長者派口罩▼

+20
+19
+18

APM於社交網站澄清，指商場一直保持正常運作，並沒有關閉。因應公眾關注，強調商場已採取一系列措施，進一步提升對租戶及公眾的保障，包括定期以1:99漂白水或其他具同樣功效之消毒物料清潔升降機按鈕等公眾設施、 徹底清潔及消毒公眾位置冷氣隔塵網、增設消毒搓手液及消毒地毯等設施、寫字樓出入口進行體溫檢測、加強清潔消毒洗手間廁格和確保服務處所有員工配戴口罩。

觀塘東亞銀行中心2名員工曾與確診者接觸。（資料圖片）

東亞銀行早前確認，有2名同於東亞銀行中心36樓工作的後勤部門同事，於剛過去的周日曾與一名新型冠狀病毒的確診者有接觸。相關人士目前未有感染徴狀，惟為安全起見，東亞根據醫學顧問的意見，已安排他們及與其有緊密接觸的人士合共25位同事自我隔離。

【武漢肺炎】國泰拍板全體員工下月起至6月30日　放無薪假三星期
【武漢肺炎】觀塘東亞銀行中心2名員工　曾與確診者接觸
【武漢肺炎】世界夢號30多名船員咳嗽、喉嚨痛　三人曾發燒需隔離
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。
【武漢肺炎】網傳APM封閉消毒　商場澄清保持正常運作｜香港01｜社會新聞