【情人節2020】鮮花供應減半　花店料生意跌4成：個個掛住撲口罩

一年一度情人節將至，情侶們都會以一束束鮮花表達愛意。然而今年武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，鮮花來港亦大受影響。有花店表示，因內地不少花市關閉，今年情人節來港鮮花至少減一半。亦有花店指本港情人節氣氛不佳，「個個撲口罩，邊個有心情講花」，料生意額比去年同期跌40%。 往年情人節有如「辦公室收花大賽」，但今年在疫情影響下，不少打工仔留家辦公。有花店稱會改送花至住所，惟因「港九新界都要送」，故送花過程更麻煩。

▼花墟花店售賣情人節花束▼

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旺角花墟冷清 花店指進口鮮花因航班取消無法到港

情人節臨近，有別於以往門庭若市的情況，今年旺角花墟中的花店十分冷清，一束束玫瑰甚少人問津。花店負責人Jennifer表示，受疫情影響，鮮花來源緊張。由於不少鮮花及其他花束裝飾都是來自內地及東南亞國家，目前這些地區的入口「基本上無晒」；而其他國家進口的鮮花亦因部分航班取消而無法到港。她坦言現時連供應商亦不肯定最後有多少鮮花可送抵，僅指「100箱可能送得2箱」。

Jennifer稱，今年鮮花來貨量比去年起碼少一半，不同花店同時搶購鮮花，令價格比去年「炒高」至少30%。雖成本激增，但Jennifer指現時無法加價，因其花店1月已開始推廣情人節花束，當時未知道疫情影響，現時難以再改變價格。

情人節臨近，今年旺角花墟中的花店卻十分冷清。（黃寶瑩攝）

在顧客方面，Jennifer指今年訂購花束的顧客與去年相若，但因成本增加亦比去年「賺少咗」，但估計供應商仍會再加價，故難以預料生意額與去年分別，Jennifer無奈道「惟有當儲下客」。

Jennifer稱因不少市民留家辦公，花店送花亦更麻煩，「以前送去辦公室集中嘅地區，例如中環、尖沙咀等，依家要送上屋企，港九新界都要去」。

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情人節氣氛差 留家辦公令「人有我有」效應減少

香港鮮花零售業協會主席謝黃小燕表示，業內人士普遍不看好今年情人節市道。她解釋，今年受疫情影響，氣氛較差，加上不少人留家辦公，「見人收花我又要收嘅效應都少咗」。另外，因內地多個花市停運，花市負責人暫定安排鮮花直接空運送港，成本價格會有所上升，供應亦減少。

謝黃小燕料今年生意額會減少約30%至40%，若疫情持續，更可能會比去年少一半。她稱雖成本上升，但今年花束價格與去年情人節相若，坦言憂「太貴驚嚇走啲客」。她又補充，今年最歡迎的鮮花仍是玫瑰。

疫情持續 有花店推「消毒抗菌呵護系列」

近日與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情蔓延，洗手液等消毒用品被市民大批搶購。有花店今年情人節就順勢推出消毒抗菌「呵護系列」，於花盒及花束中附送消毒護手液及搓手液等，售價由約1000至1600元不等。而系列中的鮮花包括紅玫瑰及繡球花等，記者於2月13日測試仍可購買，但最早送貨日期為情人節翌日2月15日。

到花墟預訂花束予太太的周先生指，因太太於情人節前夕生日，故每年亦會送贈花束慶祝。他預訂了玫瑰花贈予太太，花費近千元；雖是同類型花束，但今年比去年貴約100至200元，他笑言「但生日都一定要送嘅」。