【逃犯條例】政見迴異釀衝突女生躲房痛哭　警父平和對話修裂痕

《逃犯條例》修訂觸發連串衝突，至去年6月開始至今未息，警民激烈交鋒頻現街頭，撕裂情形更蔓延至警察家庭。中五學生施同學（化名）在去年11月首次參加反修例遊行，「理大營救行動」亦曾留下腳印，但她始終不敢將心聲傳遞予曾在衝突現場工作的交通警父親，「最驚唔係被捕，而係驚被屋企人知！」 然而，施同學的行跡仍被父親「揭發」，初時雙方各執一詞、激動爭辯，父親甚至揚言報警。雙方冷戰數日後，父親主動邀約，強調心平氣和傾談，後來施同學在社工的開導下，逐漸開始與家人就社會事件抒發己見，「爸爸依家願意聆聽自己意見，家庭關係有受損，但都稍微有修補。」

施同學：「最驚唔係被捕，而係驚被屋企人知。」（梁鵬威攝）

「最驚唔係被捕，而係驚被屋企人知（參與反修例活動）。」施同學接受《香港01》訪問時，以此形容去年參與反修例示威的心情，她指自己是「中前線」，主要負責傳遞物資，而她與家人之間的隔閡事實上存在已久，「大家都少溝通，由細到大我都唔講咁多嘢，唔透露自己啲事。」

父母政治議題立場強烈 抒發不同意見會立即被否定

施同學並非拒絕與家人溝通，只是父母在政治議題上所表達的立場十分強烈，即使嘗試抒發不同意見，亦會立即被否定，父親亦會說教長達一小時。回想兒時，施同學說：「細個好proud of（感到驕傲）爸爸係警察。」

然而，去年的反修例事件期間，其擔任交通警的父親曾在衝突前線執勤，更曾親手拘捕數人，對示威衝突的看法十分負面，因此施同學只能隱瞞自己行蹤，偷偷地與朋友出外參與示威遊行。

施同學的交通警父親曾在衝突前線執勤，對示威衝突的看法十分負面，因此她只能偷偷地與朋友出外參與示威遊行。（梁鵬威攝）

父親揭女兒參與示威 以警例作爭論 甚至揚言封鎖經濟

生活同一屋簷下，很難以紙包火。某天，施同學背着防毒面具、衣物等，一身沉重裝備回家時，在家的父親起疑問，其行蹤最終被發現，雙方因而激動爭吵超過一小時。施同學質問父親，為何警察要暴力處理示威者，惟父親只是不斷重覆解釋警例，揚言不會再讓女兒外出、經濟封鎖，更激動至要報警處理。

父女衝突過後，施同學依然不接受父親的警例講解，心態只是「謝謝，已閱（noted with thanks）」，爭吵後情緒激動，躲在房間痛哭良久，「當時好驚，由頭到尾唔想佢知道……成個屋企都係『藍絲』，自己總會難受。」

施同學質問父親，為何警察要暴力處理示威者，但對方只是不斷重覆解釋警例。（資料圖片）

警父終主動放下身段 平心討論

冷戰數日後，父親未有報警，亦未有經濟封鎖，令施同學喜出望外的是父親竟然主動放下要事，邀請她平心靜氣傾談。對話期間，施同學提出同樣質疑，講解其立場、看法等等；父親收起火爆脾氣，以聆聽取代駁斥，亦會喝停母親的插嘴行為，「你聽個女講埋先！」

施同學後來覺得，心平氣和溝通後，父親「口硬心軟」還是會著緊自己，仍在他心目中佔有重要地位，但其參與社會運動的步伐未有停下，仍會光顧「黃店」、在連儂牆張貼文宣。她說：「依家仍然會有少少難受、唔開心，覺得家人唔理解自己立場…….家庭關係有受損，但有稍微修補撕裂。」

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遇上不愉快事情時，施同學會找有類似經歷的朋友開解，亦會與社工傾談。負責跟進個案的家福會青少年社工許姑娘表示，施同學的經驗顯示，子女與家人就社會事件立場出現衝突時，必須要先梳理各項看法細節，否則情緒便會佔據，成為阻礙溝通的主因。

許姑娘解釋，施同學透過溝通理解父親的看法，亦明白在社會事件中，大家都是為香港好；因此建議家庭成員處理分歧時，可先尋找大家的共通點。