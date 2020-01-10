反修例運動令中學生情緒陰晴不定　聽歌喊、沖涼又喊　或鎅手自殘

涉及反對逃犯條例修訂的爭議自去年6月起持續刮起一連串政治風暴，連帶很多港人的情緒都捲入這個巨大漩渦。精神健康諮詢委員會今日（10日）公布調查結果，發現約15%年輕人出現主要抑鬱症徵狀，與反修例事件及手機上網習慣等有關。 有中學生接受《香港01》訪問表示，反修例事件尤其影響家人關係，當父母立場不一，不時引發衝突，加上學業繁重，造成巨大壓力，令情緒容易波動，有年輕人甚至選擇自殘，抒發負面情緒。

有中學生認為，反修例事件尤其影響家人關係，當父母立場不一，不時引發衝突，加上學業繁重，造成巨大壓力，令情緒容易波動。（資料圖片）

家庭衝突​不斷：成日嗌交，一鬧親就會喊

就讀中一的李同學表示，升中後學業繁重，適逢反修例運動，令情緒變得更波動，「少少嘢就會唔開心」。李同學指，近幾個月家人立場「黃變藍」，家庭衝突不時爆發，她透露過去曾因討論警察「濫暴」問題，導致家庭不和，「成日嗌交，一鬧親就會喊」。當衝突發生，李同學指有大量負面情緒，「有時聽歌就喊；有時沖涼都會喊」，但她選擇與朋友分享，間中亦會上網聆聽抒情的音樂減壓。

李同學（右）指，近幾個月家人立場「黃變藍」，家庭衝突不時爆發，她透露過去曾因討論警察「濫暴」問題，導致家庭不和。（張美華攝）

有人姿整變得日日好頹 曾「鎅手」自殘

另外，李同學亦舉出友人例子，她形容一位男性友人在反修例運動前不但注重外表，更加是位「錫身」之人。惟李同學表示該男友人近月變得非常負面，更形容他「日日都好頹，又唔Gel頭返學」。她透露，男友人在反修例運動中曾任學生記者，身份亦令他與家人產生更大衝突，因而萌生負面情緒，過去不止「鎅手」自殘，更不時向身邊朋友表示想死、要跳樓，試過危坐於天台邊，在朋友勸導下，才阻止悲劇發生。

黃仁龍今日（10日）在會議上表示，過去半年的社會事件，令精神健康服務的難度及迫切性增加，情況猶如「地震後的海嘯」。（梁鵬威攝）

除此以外，就讀中四的陳同學亦指同班有零星同學，情緒很容易受波動，例如有時候問及學業上的問題，同學均會很容易以發脾氣來回應。陳同學估計情緒大起大落，原因源自於學習壓力大，以及反修例運動觸發負面情緒。

成日都將個死字掛喺嘴邊

問及如何得知同學間壓力大，陳同學透露，有同班同學經常在社交媒體發佈負面的相片，又「成日都將個死字掛喺嘴邊」。雖然會在社交媒體發放負能量，但陳同學卻形容不少同學「返學好似變咗另一個人咁，好開心、完全冇事咁」，認為不少同學會「收埋自己」，但同學間都會互相諒解和包容，希望可以藉此互相關心。