【武漢肺炎】康美樓Y2型設計　大埔、大圍等至少17屋邨或居屋採用

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒在香港出現社區爆發，本港截至昨日累計有42宗確診個案，其中第42宗確診個案的62歲女士，與與早前第12宗個案、75歲患者同樣居於青衣長康邨康美樓07單位，當局今凌晨（11日）安排全幢大廈的07單位住戶緊急撤離。 康美樓為Y2型公屋，排氣管設在馬桶後方糞渠側，當局不能排除可從未密封的排氣管傳播病毒。《香港01》統計全港各屋邨資料，發現至少有17個屋邨或居屋屋苑的部分樓宇，屬Y2型設計，當中包括大埔富善邨、廣福邨，將軍澳寶林邨、翠林邨等等。

長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。（梁鵬威攝）

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青衣長康邨康美樓於1986年入伙，屬Y2型設計公屋，樓高35層分A、B、C三翼，每層約24伙，合共約有800多伙單位。《香港01》早前報道，根據07室住戶提供的照片，康美樓渠管均設在廁所內，包括污水渠及糞渠等；排氣管設在馬桶後方的糞渠側。

《香港01》統計發現，香港目前至少有17個屋邨或居屋屋苑的樓宇，屬Y2型設計，但所採用的比例各有分別，並不代表該屋邨或屋苑的所有為同樣設計（見下表）。其中在觀塘翠屏北邨，12座樓宇當中，只有翠榕樓屬Y2型設計；在南區的利東邨，則為主要為Y1型及Y2型。

居屋方面，大圍美城苑的逸城閣及暉城閣屬Y2型，但貴城閣則屬風車型。區內的豐盛苑，榮盛閣、華盛閣及富盛閣三座均屬Y2型；長康邨旁的青盛苑，同屬Y2型。

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涉事單位有改裝排氣管

運輸及房屋局局長陳帆今早表示，工程人員視察後，初步發現涉事康美樓307單位的住戶，曾進行自行改動排氣管。袁國勇凌晨見記者時，否認康美樓的情況是「淘大2.0」，單位的U型渠設計無問題，估計是排氣管出問題。

環境局副局長謝展寰指，康美樓的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位沒有問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內，但並無完全密封，故不能排除可從排氣管傳播病毒，需由工程師再作檢查。