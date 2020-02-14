港鐵荃灣站附近架空電纜受損　葵興至荃灣服務曾暫停　已回復正常

港鐵再發生故障！今日（14日）早上11時許，港鐵指於荃灣站附近的供電系統故障，令服務受阻，中環至葵興站，維持5分鐘一班車，而葵興至荃灣站服務暫停，港鐵安排免費接駁巴士，來往荃灣至葵興站。 於中午約12時，有工程人員於荃灣站對出的露天路軌搶修。據了解，今次事件涉及一輛荃灣線列車的集電弓損毀，工程人員須更換相關路段的電纜。 適逢情人節，有正趕赴約會的市民估計行程被延誤約15分鐘，斥港鐵出現故障次數頻繁。 【14:20更新】荃灣線事故已處理好，列車服務陸續回復正常。

據了解，一輛荃灣線列車於荃灣站附近，集電弓斷開損毀，影響列車供電系統，預料需要更換整個路段的電纜。

港鐵約中午12時，在荃灣站內有廣播指由於系統故障導致服務受阻，亦有掛起告示指示乘客前往乘坐接駁巴士，有多名職員在場提醒乘車列車暫停服務。現場可見，不少乘客到站後才獲悉列車停駛，須由職員協助改乘接駁巴士。而站外亦有豎起易拉架，指示前往候車的地點。

市民趕向女友送花受阻

於候車站約有50人輪候接駁巴士，平均5分鐘內約有2至3架旅遊巴接載乘客，亦有多名職員指示乘客排隊候車。乘客何先生手持花束，稱自己正趕往灣仔與女朋友約會，到荃灣站後才知列車停駛，估計行程略為延誤15分鐘。他批評港鐵經常出現故障，而之前的四線故障、中環站列車相撞等事故亦未有處理好，認為港鐵應改善服務。

原定乘坐港鐵往油麻地的陳小姐，稱透過新聞獲悉荃灣線故障，現時須先經接駁巴士到葵興站再轉乘地鐵，估計行程略延誤20分鐘。她指港鐵對事件反應慢，未能立即安排接駁巴士，又認為港鐵經常出現系統故障，應就此作改善。而另一位往藍田的陳小姐則認為港鐵應更早通知乘客。

文婆婆於站內向職員查詢列車服務詳情，她稱自己原定返回葵芳，惟到站後才知列車服務暫停。由於接駁巴士不經葵芳站，須改乘其他巴士路線，批評港鐵服務質素差。

早在2017年，港鐵東鐵線發生架空電纜故障，令服務延誤逾4小時。事件起因是由於一輛列車上的集電弓損壞，並拉斷架空電纜，導致短路並觸發安全裝置，影響電力供應，港鐵因而被罰款750萬元。

而在去年3月，一列開往香港站的東涌線列車，駛至大蠔灣附近時，架空電纜「跳掣」，集電弓受損毀，最後東涌線及機場快線服務均受嚴重影響，直至約早上10時才恢復正常。港鐵按機制被罰款1,000萬元。