【武漢肺炎】菲律賓放寬外傭出國禁令　勞資雙方冀公布落實日期

內地新型冠狀病毒疫情在全球擴散，菲律賓自本月初起實施旅遊禁令，禁止內地、香港及澳門的旅客前往當地，及禁止菲律賓公民出境三地，令至少千名在港受僱的菲律賓人受到影響。 菲律賓外交部今日宣布放寬禁令，容許傭工前往香港及澳門工作。香港家庭僱工僱員協會會長及香港亞洲家務工工會聯會均表示，歡迎有關決定，期望菲律賓政府盡快公布安排細節，包括滯留的菲傭能否立即返港、往返兩地的航機安排等。另外，工會指，至今收到超過十宗外傭求助，稱僱主不願意提供口罩，只能以頸巾暫代，最終須尋求領事館協助安排口罩。

菲律賓外交部今日宣布放寬禁令，容許傭工前往香港及澳門工作，但暫時未公布措施落實日期。（資料圖片）

菲律賓外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）今日宣布，撤銷菲律賓傭工的出國禁令限制，將容許他們返回香港及澳門工作。有當地傳媒報道，前往兩地的菲律賓工人，需要簽署書面聲明，以確認知悉工作風險。

僱員協會：盼菲傭可即時返港

香港家庭僱工僱員協會會長容馬珊兒及香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada均表示，歡迎有關當局決定。容馬珊兒表示，禁令已實施超過兩星期，期望菲律賓政府盡快公布更多細節，包括幾時落實解禁、適用的勞工範圍等，讓僱主可以盡快訂機票，安排菲傭返港。

容馬珊兒指，有中介公司向她透露，當地政府或基於國民安全理由，解禁範圍未必包括準備新來港工作的新合約員工。她認為，若消息一旦屬實，將為部份本港僱主帶來不便，包括需要重新尋覓合適的菲傭，亦要再花費購買機票，整個聘用程序須時約兩個月，花費約一萬多元。

她指，滯留當地、涉及新合約的菲傭不多，大約三十個，若她們基於經濟考慮，願意到港工作，希望當局予以批准；倘若不獲批准，亦可以及早公布，讓僱主可以立即轉為聘用其它國家地區的傭工代替。

香港亞洲家務工工會聯會表示，收到超過十宗傭工求助，稱不獲僱主提供口罩，須由工會代向總領事館求助解決。（資料圖片）

超過十菲傭求助不獲僱主提供口罩 須尋總領事館解決

Shiella Grace Estrada表示，過去這兩星期，均與有關部門了解跟進，據知持新合約的菲傭將同樣可獲來港，但落實詳情仍有特公布。

菲律賓3間航空公司菲律賓航空、宿霧太平洋航空及菲律賓亞洲航空早前取消或削減來往中港澳航班。她指，航班縮減令機票大幅漲價至少兩成，擔心機票增幅須由僱員支付，建議菲律賓當局宣布放寬禁令後，可以安排更多航班往返澳門及香港，疏導航班需求，遏止機票大幅加價。

另外，本港今日新增一宗新型冠狀病毒確診個案，病人為菲籍家傭，月初曾到大會堂外與朋友聚會。Shiella表示，至今收到超過十宗僱員的求助個案，指不獲僱主提供口罩，需要自行解決。她指，市面口罩昂貴，亦難以購買，她們只能用頸巾代替，最終須向菲律賓駐港總領事館求助解決。

Shiella續指，大部份僱員向工會反映，不少僱主要求她們假日留在家中，但是Shiella認為，菲傭一星期工作六天，假日是重要的休息日，她們是否外出，應自行決定。事實上，因應疫情，她指，菲傭可選擇假日獨處休息，或者與同工到較少人流的地方聚會，建議僱主應每日至少提供一個口罩，以保障僱員健康安全。

新型冠狀病毒疫情在全球持續擴散，菲律賓本月初出現首宗死亡病例，隨後即收緊出入境管制，禁止來自內地、香港及澳門的旅客入境，菲律賓公民亦被禁止前往三地，令至少千名在港受僱的菲律賓人滯留當地。

菲律賓外交部長洛欽三日前（5日）在社交平台Twitter發文透露，或放寬出國禁令。菲律賓外交部副部長杜萊今（18日）宣布，撤回對菲律賓傭工的出國限制，將容許他們返回香港及澳門工作。