【武漢肺炎】港航被裁員工與資方會面　爭取平均月薪計算代通知金

香港航空日前公布今年將進一步減少人手，影響約400名員工。香港航空170名員工，昨日(19日)起陸續收到解僱通知，即日起生效，受影響員工包括機組及地勤人員；收到解僱通知的亦包括正放無薪假期的員工，最後的受僱日期為今年3月18日。 被解僱的員工原定只能獲得底薪作為代通知金，部分人今早（20日）到港航辦公室與公司會面，討論離職細節。員工代表與公司會面後，指資方最終讓步，被裁員工可獲得過去12個月的平均月薪作代通知金，遣散費方面則會依照勞工法例賠償。 員工代表表示，新安排相對合理、合法，但依然會繼續爭取希望獲得更合理的賠償，受影響員工將在商討後再決定下一步行動

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

被裁員工：原本代通知金只得7800元

員工代表May在港航工作10年，被裁前是一名乘務長。她表示，現時疫情嚴峻的環境下失去工作，感到非常徬徨。根據她昨晚收到的公司電郵，目前對方只給予相當於1個月底薪的代通知金，在大量航班停飛情況下，變相被裁員工最低只能獲得約7,800元底薪作為補償。

May以自己為例，每月底薪連同飛行津貼，月入可達2萬元，但近月公司推出無薪假及大削航班情況下，若以底薪計算只獲得約7,800元底薪作補償。她又指，員工亦不能登入內聯網檢查糧單，未能計算應得賠償。

被裁員工今日陸續與公司會面，立法會議員譚文豪在上午11時左右，會同3名員工代表到港航辦公室與公司代表見面。May在會面後表示，公司在席間表示，被裁員工可獲得過去12個月的平均月薪作代通知金，遣散費方面則會依照勞工法例賠償；公司管理層將於下周初與被裁員工會面。

May認為，新安排相對合理、合法，但依然會繼續爭取希望獲得更合理的賠償，受影響員工將在商討後再決定下一步行動。

香港航空表示，今日為被解僱的空中服務員舉行簡介會，詳細解釋補償方案。港航指，有關最終工資計算方式是由2019年2月至2020年1月期間12個月的每日平均工資釐定，補償方案則根據其僱用條款及本地勞工法例而定，受影響員工將可繼續使用機票及醫療福利，直至2020年3月18日最後僱用日期為止。