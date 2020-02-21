【逃犯條例】 首次有被告獲撤暴動罪　兼得訟費　辯方指檢控草率

反修例運動引起連場示威，去年8月24日觀塘遊行後發生警民衝突，其中涉及3名男子被控暴動罪的案件今（21日）再提堂。控方就其中兩人面對的暴動罪撤控，屬反修例示威以來首次。控方反對二人獲批訟費，指有被告事發時全副武裝，是自招嫌疑。惟辯方反指警方在合法遊行中也使用武力，因此被告身上有防禦性工具屬合理，又指控方檢控決定草率。而裁判官最終頒令兩人獲批訟費。

獲撤控的被告張振鑫（33歲）及張文偉（34歲）原被控於去年8月24日，與不知名人士在九龍灣偉業街參與暴動。

被告張文偉獲撤罪後，離開法院。(李慧娜攝)

控方指兩名被告自招嫌疑

兩人均由代表律師申請訟費，控方則反對，指二人自招嫌疑，劉事發時全副武裝，戴上防毒面具、頭盔、身穿黑色衫褲及護甲，與暴力示威者在一起。根據有關警員的口供，事發當日下午約4時30分有示威者集結在牛頭角警署，有人向警方防線掟磚、水樽及用鐳射筆射向警方，警方曾警告他們停止衝擊，但示威者沒有理會，警方在4時35分開始進行驅散及拘捕行動，而當時劉正在逃跑，最終被捕。

劉的律師直指，控方自招嫌疑的說法自相矛盾，而且控方從沒改控其他控罪，如非法集結、管有用作非法用途的物品、公眾地方行為不檢等。律師續指，考慮到事發時的社會狀況，警方不時會在合法遊行中使用武力，施放催淚彈，身上有防禦性工具屬合理，而且案發地點不遠處，事實上正在舉行一個獲批准的集結。

被告劉振鑫亦獲撤暴動罪。(資料圖片)

辯方律師質疑被告應「逃跑好定唔逃跑好？」

律師稱控方對劉的指控只有逃跑這個行為，但律師直言「如果唔逃跑，就會俾控方話留喺現場；逃跑就俾人話自招嫌疑，究竟佢逃跑好定唔逃跑好？」律師又指，控方在押後期間不斷要求索取法律意見、查看涉案片段，但他質疑為何控方不看查看片段後再作檢控，直斥檢控決定草率。

張的代表律師則指，張事發時沒有穿戴面具、口罩或頭盔，而只是穿著恤衫及皮鞋，被捕時距離獲批准遊行路線只有「幾步之遙」，不同意控方稱張自招嫌疑。裁判官終批准兩人的訟費申請。

獲撤控被告指放下心頭大石

從事零售行業的張獲撤控後直言，雖然放下心頭大石，但「唔會好高興」，因現時仍有很多示威者被控暴動罪。他稱案件令其家人朋友都十分憂心，母親曾因情緒受困落淚，父親更擔心警方上門檢查他有否遵守宵禁時聽不到門鐘，特意更換了新門鐘。

張稱自己因工作關係偶爾要到日本工幹，但因要遵守保釋條件無法離港，又要在周六到警署報到，影響工作，所幸得僱主體諒。他又指被捕時曾遭警方打傷額頭，需要入院縫針，但現時未決定是否會就此向警方索償。

另一名被告遭加控兩罪 轉介區院審理

同案另一被控暴動罪的被告吳仲謙（24歲）則被加控無牌管有無線電通訊器具，即兩個對講機，以及管有攻擊性武器，即一把鉗、行山杖及士巴拿，控方表示會將本案轉介至區域法院處理，案件押後至3月17日以待轉介文件，他以原有條件保釋。

是次為反修例運動以來，首宗撤銷暴動罪的案件，但過去數月控方也曾經申請撤回其他控罪，包括襲警、刑事毀壞、非法集結、管有攻擊性武器及違犯《禁蒙面法》。廚師陳耀鈞原被控於去年9月在旺角衝突中拳打警署警長，案件至第4次提訊時，獲控方撤控。此外，商人謝永靈原被控於去年11月將軍澳衝突中襲擊兩名警員，惟控方之後表示因證據不足，申請撤控。

另外，政府不服高等法院裁定《禁蒙面法》違憲，去年11月提出上訴，上訴庭的裁決至今仍未出爐。而兩名大學生鍾佩儀及歐沅怡原被控於去年11月在將軍澳非法集結及違反禁蒙面法，兩人今年1月獲控方撤去蒙面罪，而非法集結罪則改為較輕的在公眾地方造成阻礙罪。

案件編號：KTCC1597、1606/2019