【武漢肺炎】賓館旅行代理商可申領8萬元資助　下月截止申請

新型冠狀病毒疫情持續擴散，各行各業生意大受打擊，為協助業界渡過難關，政府表示，在「防疫抗疫基金」下設立持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館可獲5萬元或8萬元的資助；同時，政府亦會設立旅行代理商資助計劃，每間合資格的旅行代理商可獲8萬元的資助。

政府表示，在「防疫抗疫基金」下設立持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館可獲5萬元或8萬元的資助。（資料圖片）

政府表示，在持牌賓館資助計劃下，每間合資格的賓館如獲發牌客房數目為1至5間，可獲一次性5萬元資助；如獲發牌客房數目為6間或以上，則可獲一次性8萬元資助。

所有於今年2月21日持有按《旅館業條例》發出有效牌照的賓館，均可遞交登記。計劃已於立法會財委會通過基金撥款當日（21日）開始接受登記，截止日期為下月20日。

旅行代理商資助計劃下月13日截止

至於旅行代理商資助計劃，政府表示，已於2月14日宣布推行這項資助計劃，所有於當日持有有效旅行代理商牌照的旅行代理商，均可遞交登記。每間合資格的旅行代理商可獲8萬元的資助。

計劃已於立法會財委會通過基金撥款當日（21日）開始接受登記，截止日期為3月13日。

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14天內可發放撥款

政府表示，兩個計劃在收到填妥的登記表格及齊備文件後，可於約14個工作天內發放撥款。