【武漢肺炎】韓國大邱港人直擊　餐廳商店停業　KF94口罩價貴3倍

「武漢肺炎」疫情在韓國持續擴散，港府昨天宣布對韓國發出紅色外遊警示，並實施入境管制措施，禁止14天內曾到韓國的非港人入境；曾到疫情重災區的大邱或慶尚北道港人返港需強制隔離14日。 有在大邱居住的港人表示，本周起市內氣氛緊張，「幾乎無人出街」；市面上口罩亦被搶購一空，而糧食則有充足供應。該名港人又認為當地人衞生情況不理想，即使疫情蔓延亦很少人使用公筷，甚至有人如廁後沒有洗手，擔心會令疫情再擴散。

▼韓國疫情重災區大邱▼

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港人Gabby去年11月起於大邱定居，她形容市面今個星期起氣氛緊張，上周外出仍見有不少人，當中只有約一半有戴口罩。惟她昨日（24日）外出時已不見人影，大部分餐廳及零售商店亦暫停營業，僅得連鎖便利店依然營業可入內購物，而幾乎全部人戴上口罩，中、小學已停課。

她表示，大邱政府早兩、三日已開始呼籲市民避免外出，她亦只是一星期約出一次街。而近日當地確診個案飆升，亦有不少隱形患者，故坦言十分擔心疫情。

大邱市面上口罩被搶購一空，藥房外貼有寫上口罩及消毒劑已售罄。（受訪者提供）

口罩供應方面，Gabby指上周起網上商店及超市已斷貨，本周藥房口罩亦已售罄。即使有存貨，價格亦比以往昂貴，KF94口罩由以往約6至7港元一個，升至現時索價27至28港元一個。

至於糧食和蔬果則供應充足，她指昨日到超市購物亦不見當地人有大排長龍搶購廁紙或食米的情況，消毒用品如漂白劑、酒精搓手液等暫時亦未缺貨。

Gabby坦言以香港人標準而言，韓國人防疫意識不足，衞生情況亦未如理想。她指曾見過不少「後生靚女」如廁後沒有洗手；當地人亦不懂如何戴口罩，不少人戴口罩後仍露出鼻孔，食飯時口罩除下亦胡亂擺放。

另外，當地人亦會吐痰，加上沒有使用公筷習慣，故十分擔心衞生問題。Gabby又指，由於大邱是較舊城市，不少建築同樣較舊，廁紙不能棄置到馬桶內，要棄置到廁所中的垃圾桶，亦造成隱憂。

港府昨天（24日）宣布對韓國「封關」，Gabby認為做法正確，當地人亦「唔係好理」，反而要求韓國政府「封內地關」。她又指現時不打算回港，因乘搭飛機亦十分危險，又笑言現時香港家人有詢問是否需將她搜購的口罩郵寄回韓國。