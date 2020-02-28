【新冠肺炎．日本直擊】全國學校停課　日學生呻：仍要返補習社　

日本首相安倍晉三昨（27日）突然宣布，因應俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，要求全國中小學等學校由下月2日起停課等。 《香港01》在東京街頭採訪日本中學生，面對突然如來的假期，他們心情複雜，但都理解疫情感染的風險。有人為畢業禮取消而感可惜；亦有人為見不到同學朋友而感不快；有學生感嘆，雖然學校會停課，但仍要到補習社學習。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

中山同學（左）及松本同學表示，雖然全國停課，但仍要返補習社。（楊凱力攝）

昨日，安倍在疫情對策本部會議上宣佈，應盡量減少學童與教職員長期聚集，以避免集體感染的風險，要求全國小學、中學、高中及特殊學校等由下周起停課至春季假期（3月下旬至4月5日左右）結束為止。他又要求入學試、畢業禮等儀式將在實施預防感染措施下舉行，託兒所則將繼續開放。

高二學生松本同學感嘆，即使學校停課，學校教學停頓，但日本學生普遍要返補習社，他們相信補習社不會休息，自己仍要「停課不停學」。他身旁的女同學中山也附和。

久保同學及田村同學都是高三學生表示，原本打算去迪士尼樂園，但現時樂園都已經休業了。（楊凱力攝）

高三同學池上：要停課也沒有辦法

即將畢業的高三同學池上，說很多同學都擔心受感染，「要停課也沒有辦法。」惟停課後大家都見不到朋友，會感到寂寞。而且高中畢業禮也取消了，自己心情不太好。女高中生久保同學及田村同學表示，高中畢業禮已取消，對此感到不開心，她們又說自己都擔心疫情，因此放假不會去市中心，原本打算去迪士尼樂園遊玩，但現在樂園都已休業，「不知道可去那裡。」

美國交換生Iturralde表示，對於六星期假期感到開心，因為可以享受悠閒的時光。但他都不會出外，因為怕感染肺炎，即使外出都會去少人的地方，惟他本身已購買機票返美，擔心之後會封關，影響回國行程。

來自美國的交換生Iturralde表示，自己已購買機票回國，擔心日本之後封關。（楊凱力攝）

池上同學表示，對於高中畢業禮取消，心情不太好。（楊凱力攝）