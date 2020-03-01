【財算案2020】邱騰華料首季經濟難反彈　政府處理疫情不能民粹

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港經濟大受打擊。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（3日）在商台節目中表示，今年香港經濟實質增長預測介乎負1.5%至正0.5%，處於衰退的邊緣，相信今年首季經濟難以反彈。

邱騰華指香港近期訪港旅客差不多絕跡，影響各行各業，加之早前中美貿易戰後遺症及社會暴力事件不止，預計本港下行經濟，難以在今年第一季反彈。

政府抗疫要理解民情 不能受民粹控制

他表示，中美貿易爭議透過多邊談判可以解決，街頭暴力衝突掌握在港人手中，而疫情則需要全世界一同面對，因為病毒是無疆界，並強調今次應對疫情正好考驗政府的執行力，需要理解民情，但不能受民粹控制。他表示政府除了在海外採購口罩，亦積極推動本地口罩生產線，務求解決口罩短缺問題。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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邱騰華指，港府在過去實施多輪紓困措施幫助中小企度過難關，剛剛公布的財政預算案亦有「中小企融資擔保計劃」和直接派現金給市民共渡難關。他指，今次財政預算案亦預留8.5億元撥款予貿發局及旅發局，以待疫情過後加強海外推廣的工作，包括盡早開展香港恒常的會議展覽。至於旅遊方面，暫時會以推廣短途市場為主，但確實地點仍受疫情所限。

▼《財政預算案2020》措施▼