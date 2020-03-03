【新冠肺炎】消息：居深圳港婦回港不足14日　入瑪嘉烈已剖腹分娩

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府自2月8日實施強制檢疫，所有從內地到港人士必須在住所、酒店或檢疫中心接受14日檢疫。 《香港01》早前接獲消息稱，一名居於深圳的港人孕婦，預約在3月3日到瑪嘉烈醫院剖腹分娩，但她未能在分娩前14天到本港接受檢疫。 《香港01》今天（3日）再接獲消息指，該名孕婦2月下旬已經抵港，惟至今日未足14日檢疫期；她入院後僅獲安排入住普通病房，對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。最新消息指，她已在瑪嘉烈醫院完成剖腹分娩。

據悉，一名居於深圳的港人孕婦，預約在3月3日到瑪嘉烈醫院剖腹分娩。（資料圖片）

新型冠狀病毒測試呈陰性

據了解，該名孕婦較早前已經抵港，入院後僅獲安排入住普通病房，但醫院為她安排接受新型冠狀病毒測試，結果呈陰性反應。最新消息指，她已在瑪嘉烈醫院完成剖腹分娩，未知院方會如何處理她與嬰孩的住院安排。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨天被問到該名孕婦在港的安排時，稱不評論個別個案，但就指如有居內地港人有預約服務，醫院會提醒要有14日檢疫，如未完成檢疫有可能取消、延期服務，若非緊急可能先要求病人完成檢疫再安排手術。不過，如果有人有緊急醫療需要，院方會進行風險評估，若該人士沒特別肺炎病徵，會安排入普通病房的角落位置，盡量與其他病人保持距離；如出現病徵才會安排入隔離病房及做檢測。

庾慧玲昨天表示，若未完成檢疫的人士沒特別肺炎病徵，會安排入普通病房的角落位置，盡量與其他病人保持距離。 （資料圖片／盧翊銘攝）

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