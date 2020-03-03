【新冠肺炎】美麗華俄羅斯團遭軍警押送險隔離　中斷行程提早回港

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情在全球爆發，俄羅斯政府在2月20日禁止中國及港澳居民入境。有香港旅行團在2月19日「擲界」成功入境，但旅途中搭地鐵和看馬戲團均遭當地人報警舉報，有軍警到場，險遭送至隔離營。最終旅行團提前至2月22日回港。 每名旅客現時可獲逾7,000港元賠償，但有團友不滿，認為旅行團未有向他們講解風險，要求全部退回約20,000港元的團費。美麗華旅遊總經理李振庭向《香港01》表示，對事件感無奈，強調事前不知俄方決定，「如果知怎會出發，俄羅斯態度這麼強硬，『攞嚟玩咩』。」公司指為保團友安全才提早回港，重申賠償會在一個月內完成處理。

機場誤簽俄文同意隔離書

俄羅斯2月20日起禁止對中國及港澳居民，有香港旅行團在2月19日「擲界」出發，並成功入境，但途中遭當地人報警舉報險遭隔離。結果十日旅行，變成四日兩夜的「遊機河」。

李太向《香港01》表示，與20多個團友在1月中報名參加美麗華旅遊的十天俄羅斯團。他們一行人在2月19日前往俄羅斯，並於當地時間2月19日的下午約6時許到埗。李太回想，機場入境大堂有大批身穿防護衣的人員。「當時大家都覺得很奇怪，而且要求大家要簽文件。」文件上全是俄文，一行人誤以為是健康申報表便簽名提交，未知原來是同意隔離書。

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軍隊警察押送 救護車接回返酒店

由於行程首日是自費活動，李太也有出外吃飯。未料惡夢在翌日發生，他們由領隊及導遊帶領乘坐地鐵，卻遭地鐵的保安拒絕，更召來兩部救護車。李太說：「領隊及導遊向保安談判但不成功，保安更拍下我們的容貌。」其後他們轉乘的士到目的地，繼續行程。

以為一切順利之際，領隊突然要求正在在觀看馬戲的團友離場，原因是有「俄羅斯人看見中國人報警。」李太直指當時仍不明白發生什麼事，直至他們看到早前地鐵站的兩部救護車來到，以及警察和軍人要求他們立即回酒店。她說：「那刻覺得很害怕，但我們無病無痛」，覺得對方行為無理。

衞生局派員到酒店取走鼻液、唾液樣本

回到酒店後，他們被安排逐一接受衞生局的檢查，除了探熱，也取走鼻液、唾液的樣本。團友上網將入境時的文件自行翻譯，才發現是簽署隔離14天的同意書，一行人不能離開酒店。李太不滿，「領隊及導遊都無向我們提及，出發前也沒有通知我們。我們變相在酒店隔離，什麼行程也沒有。」

俄羅斯衞生局職員（左）在酒店與旅行社俄方代表交涉。（讀者提供）

指出發前旅行社無告知風險 「你請我去都唔會去」

經過領隊交涉後，他們最終不用在俄羅斯接受隔離，但必須提早離境。結果十日的旅程變成四日兩夜的「遊機河」，提前至2月22日返港。李太透露，美麗華向他們分賠償7,299港元至7,499港元不等，「我們的團費差不多兩萬多，什麼地方也沒有去，是否應該全數退回給我們？事前旅行社也沒有告知風險。」她又擔心，自己曾觸犯俄羅斯法例成為逃犯，「你請我去都唔會去。」

旅行團強調事前不知措拖 俄方手法強硬

《香港01》就事件向美麗華旅遊總經理李振庭查詢，對方直言不知俄羅斯在2月14日公布的措拖是由中國入境人士居家隔離的措拖，也不知道2月20日封關的決定，「如果知道各大媒體及旅議會都會通知。」他強調，俄方在2月20日封關的決定是即日所作，「即日執行就執行，我們也感到很無奈。」

對於李太指控領隊未有解釋入境所簽的同意隔離書，李振庭重申，文件是指若出現病徵是隔離14日，「持特區護照過去是無強制隔離，機場肯放行，我們便入境。」若事前知道風險，公司絕對不會冒險，「如果知怎會出發，俄羅斯態度這麼強硬，『攞嚟玩咩』。」

李振庭明白事件對旅客造成不開心回憶，「大家一定感到很累倦也掃興，但今次事件是我們控制以外的事。」為了顧及大家的安全，領隊及導遊即時向俄方談判，並另外尋找機位安排旅客回港。他總結：「我們的做法是迫不得以，退款方面要給時間我們處理，但一個月內必定完成。」