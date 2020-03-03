周巧兒兄確診新冠肺炎前半個月多次到訪　馬會關山光道跑馬地會所

衞生署衞生防護中心昨日（2日）公布，第101宗個案為一名63歲男病人，他是2月25日確診的第85宗個案、60歲馬主周巧兒的兄長周秉亮。馬會今日（3日）表示，周秉亮曾於上月23日到訪山光道跑馬地會所美食廣場，上月中亦曾到訪打吡酒吧、打吡餐廳、六化郎咖啡室。 馬會指，已即時暫停開放上述地點，並由明日（4日）起會關閉會所，直至收到有關員工的身體檢查結果。

周秉亮在婚宴後曾到訪跑馬地會所美食廣場。（馬會圖片）

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馬會暫關整個跑馬地會所

馬會表示，知悉衛生防護中心昨晚公佈，一名馬會會員被確診感染2019冠狀病毒病。根據中心資料，該名會員於上月22日出席女兒婚宴，席間還有他早前被確診的妹妹。據悉，該名會員為第85宗個案、60歲馬主周巧兒的哥哥周秉亮，其妹為周巧兒，於25日確診。

馬會稱，十分重視事件，並即時翻查該名會員的到訪紀錄。周曾在上述婚宴後，於上月23日到訪跑馬地會所美食廣場，亦曾於上月18日及21日前往六化郎咖啡室、於上月15日及20日到訪美食廣場，及於上月14日前往打吡酒吧。

馬會續指，已即時由今天中午起暫停開放打吡酒吧及打吡餐廳，而美食廣場及六化郎咖啡室自上月25日起暫停營業。現正密切留意有關員工健康狀況，並為他們安排身體檢查，由明天（4日）起將關閉整個跑馬地會所，直至收到有關員工身體檢查結果。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

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周秉亮確診前多次到過山光道跑馬地會所。（香港01製圖）

周秉亮周巧兒2月14日都到跑馬地會所

周巧兒曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心。馬會早前已即時暫停相關餐廳、健身中心等，有關日子當值的員工亦暫停上班，由即日起自我隔離14天。換言之，兩兄妹都在2月14日到過跑馬地會所，其中周巧兒在美食廣場，周秉亮在打吡餐廳。

周秉亮也於23日與合和實業主席胡應湘共膳，惟未知二人是否就在打吡酒吧見面。