【新冠肺炎】聶德權：兩包機接258名滯武漢港人　11人改主意不回

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，大批港人滯留湖北，當中不乏孕婦及長期病患，政府今明兩日合共派出4班包機有武漢接載滯留當地的港人返港。政制及內地事務局局長聶德權出發前在機場表示，今日派出的兩班包機，共接載258名港人返港，政府會安排專車接載這批港人到機場。根據專家意見，參與今次行動的所有特區政府人員，包括他在內回港後會接受醫學監察毋須檢疫。

聶德權表示，今日兩班包機將有共接載258名港人返港，有11名港人臨時改變主意決定不乘坐包機。今日首班包機將會有113人，第二班包機會有145人，包括有應屆文憑試考生、孕婦，以及有病患人士。政府會安排專車接載這批港人到機場，他們由小區出發到機場直至上機，會有幾次量度體溫或監察病徵，減低風險。

3月4日早上，香港特區政府政制及內地事務局局長聶德權（中）、保安局局長李家超（左）、入境事務處處長曾國衛（右）於香港國際機場會見傳媒。香港政府安排首批兩架專機飛往武漢市，接載滯留在湖北省的香港居民返回香港。當局預計將有258名香港人乘坐首兩班專機返回香港。（中通社）

聶德權指，湖北有約3800名港人，部分人住在偏遠城市，在交通安排上有實際困難，需進一步部署，會同當地政府商討。參與今次行動的所有特區政府人員，包括他在內，由於主要停留在武漢機場及當天住返，期間會有防護裝備，徵詢過專家意見後，返港後會進行醫學監察，每日量體溫，無需隔離檢疫，但顧及可能對其他人造成影響，回港後會減少出席公眾場合。

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