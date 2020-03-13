【新冠肺炎】疫情下子女長留120呎劏房　母內疚：對唔住一對仔女

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，加上中小學及幼稚園延至最早4月20日復課，令學童長時間留在家中。 「我都驚佢地屈在屋企會屈到病」，和一對子女居住在120平方呎劏房的單親媽媽阿珍說；劏房內到處是老鼠、曱甴、木蝨，一家人現時僅餘約十多個口罩，加上疫情嚴重，阿珍只好讓子女長期留在家中，最長試過五日不外出。惟劏房空間有限，對於好動的小朋友而言，用摺枱充當兵乓球桌，與媽媽三人一同在室內輪流玩乒乓球，已是最大樂趣。 阿珍一家居住劏房七年，小五的兒子也不時抱怨劏房環境差，令阿珍直言內疚，「係香港地，可能好多人都係咁，但我自己覺得好對唔住一對仔女，因為無能力，畀唔到好嘅環境佢哋住。」 註冊輔導心理學家梁經緯建議，家長可在疫情期間把握機會增進親子關係，包括比賽做運動、一同玩遊戲等。而家長亦可趁此機會幫助子女加強「抗逆能力」，例如當子女因無法外出而發脾氣時，家長可鼓勵子女一同思考解決方法。

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疫情之下，阿珍一對子女長期留在家中，他們最期待的便是在吃飯用的摺枱上玩乒乓球。（受訪者提供） 憂心小朋友「屈到病」 摺枱充當兵乓球桌耍玩解悶 阿珍（化名)獨力撫養一對就讀中一的女兒和小五的兒子，三人居住在約120平方呎的劏房，一家人現時僅餘約十多個口罩。因為口罩不足和疫情持續，阿珍盡量避免讓一對子女外出。小朋友試過最長五日沒有外出，「我都驚佢哋屈在屋企會屈到病」阿珍感歎。 以往，阿珍會在兒子放假時陪他到附近屋邨打乒乓球，兒子也喜歡在放學後和同學踢足球；而女兒也喜歡和朋友外出。疫情來勢洶洶，阿珍也知道子女在家中「困得難受」，有時便帶他們到大廈天台，「畀佢哋活動下，曬下太陽。」但更多時候，三人都選擇留在家中。 看電視看到悶，便拿出摺枱充當兵乓球桌，三人便在室內輪流玩乒乓球，這也是子女最開心的事，「阿仔阿女輪流玩，輸咗就要洗碗」，阿珍笑言。而子女得知最快4月20日才會復課，便坦言寧願上學也不想困在家中，會和阿珍說：「媽咪幾時返學啊？」

消毒物品不足 只能用洗潔精清潔廚厠

若家中空間夠大，長期留在家中或仍有活動空間，但劏房環境卻未如理想，阿珍直言，居住於劏房「好唔方便」，「廁所同廚房連埋一齊」，「睡房好窄，只能夠放一張上下格床，我同阿仔瞓下床，阿女瞓上床」，加上劏房廁所內的水管亦是舊式的U型管，阿珍擔心一旦疫情大廈爆發，家人亦容易被傳染。惟家中消毒物品不足，阿珍只好用洗潔精清潔廚房和廁所。

阿珍和一對子女僅剩下十多個口罩，疫情持續加上口罩不足，阿珍會避免讓子女外出。（余俊亮攝）

曱甴、老鼠成家中常客 曾一晚捉逾十隻木蝨

除了空間狹窄外，阿珍家的衛生環境亦並不理想，「衛生好差，多曱甴、老鼠」，「晚晚去廁所都會見到曱甴爬來爬去，好大隻，（一次過）五六隻都試過。我自己就唔驚，但阿女就好驚，會叫我去陪佢」。而老鼠亦成為家中常客，「見到老鼠從窗口爬上來，爬入我間房，爬到啲水果度」。而令阿珍最難忘的，便是可怕的木蝨。

約2年前，由於鄰居家的衛生環境欠佳，木蝨也漸漸從鄰居家爬到阿珍家，甚至爬到阿珍床上，「半年啦，我同阿仔無覺好瞓，搲得好厲害，皮膚損晒。」不忍兒子受木蝨困擾，阿珍晚上只好起身滅蝨，「見到佢（兒子）一路瞓一路搲痕，我就起身幫佢捉，一晚捉到十幾隻都試過。」

係香港地，可能好多人都係咁，但我自己覺得好對唔住一對仔女，因為無能力，畀唔到好嘅環境佢哋住。 和子女居住在劏房的阿珍（化名）感歎

阿珍家的廚房和廁所相連。（受訪者提供）

兒子曾抱怨劏房環境欠佳 ：媽咪咁廢架​

阿珍和子女住在劏房和輪候公屋已七年有多。阿珍說，兒子曾經和她抱怨：「媽咪咁廢架，住呢啲地方，我唔要啊！」阿珍只好安慰說就快排到公屋，但兒子卻說：「你呃我嘅，半年前你話快，宜家又話快，但都仲未住到。」聽完兒子這番說話，阿珍直言內疚，「係香港地，可能好多人都係咁，但我自己覺得好對唔住一對仔女，因為無能力，畀唔到好嘅環境佢哋住。」

香港小童群益會樂民兒童家庭綜合活動中心中心主任周思萍表示，疫情持續，了解到區內有不少劏房戶缺乏口罩，故中心亦積極收集口罩，並派發給劏房戶。

心理學家：家長可趁此機會增進親子關係

復課仍需時，學童可如何在家中度過漫長「假期」？註冊輔導心理學家梁經緯表示，運動有助中小學生的身體發展，若未能外出，建議家長鼓勵小朋友在家亦做適量鍛煉，例如拉筋、掌上壓等。同時，梁經緯提醒，家長可在疫情期間把握和子女相處的時間，增進親子關係，即使居住空間較細，家長也可和子女一同玩桌上遊戲（Board Game）、益智遊戲、一同比賽做運動等。

梁經緯又提醒，家長可趁疫情期間幫助子女加強「抗逆能力」，例如當子女因無法外出而發脾氣時，家長可鼓勵子女一同思考解決方法。而家長亦可鼓勵子女訂立每日目標，目標可包括要完成的功課、家務、閱讀圖書、甚至打機。