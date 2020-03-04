【新冠肺炎】檢疫中心共1200單位　政府已斥逾3億增建1250個

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，港府今日（4日）派包機接載身處湖北省的港人返港，相關人士之後需入住駿洋邨檢疫中心。《香港01》翻查及整理檢疫中心的資料，現時已逾1,200多個檢疫單位或房間已啟用，約1,000個來自駿洋邨的其中2座，仍有3座未啟用。另外，政府亦正以組裝合成法加建檢疫中心，涉及最少3.35億元，共1,250個單位。 而不同隔離營亦收容不同群組的人，例如鑽石公主號及湖北回港人士，都會入住駿洋邨，而其他群組例如北角佛堂群組、退休警聚餐人士，則分別於翠雅山房及駿洋邨等隔離。

▼已啟用的檢疫中心▼

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兩個檢疫中心或關閉

現時全港共有7個檢疫中心，分別是位於西貢的麥理浩夫人度假村、保良局賽馬會北潭涌度假營、西貢戶外康樂中心；柴灣鯉魚門公園度假村、美孚饒宗頤文化館翠雅山房、荃灣曹公潭戶外康樂中心，以及火炭駿洋邨。其中麥理浩夫人度假村和北潭涌度假營已暫改為備用檢疫設施；今日更有報道指兩者將關閉，《香港01》正向食物及衞生局查詢。

翻查資料，麥理浩夫人度假村可提供45個單位、北潭涌度假營有25個、翠雅山房53個。鯉魚門公園度假村最初只有27個，政府利用「組裝合成」建築法加建350個單位，其中首批約120個已啟用；另西貢戶外康樂中心正加建100個單位。至於規模最大的火炭駿洋邨一共有五座，提供4,846個單位，現時政府動用第1、2座的駿逸樓及駿爾樓作檢疫，兩座約提供1,000個單位。按此粗略計算，即至少約1,250個單位已啟用。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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疫情爆發至今，出現多個群組個案，當中不少於駿洋邨隔離，例如鑽石公主號返港人士、訪韓港人，以及湖北回港人士，都直接送至駿洋邨。

至於其他群組，例如北角佛堂群組、退休警聚餐出席者，都分別到翠雅山房、駿洋邨等隔離。

而長康邨康美樓一度須撤離的07室住戶，則分別於麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、北潭涌度假營，以及翠雅山房接受隔離。近日40名從伊朗旅遊回港的香港居民亦於鯉魚門公園度假村隔離。另外，《香港G報》創辦人周融都正於翠雅山房接受隔離。

政府多次指，檢疫中心不足需要加建。現時政府正將八鄉少年警訊永久活動中心改為檢疫中心，預計今年3月初會完成翻修提供80個單位，其後再加建120個單位，料今年4月完成工程。位於迪士尼旁的竹篙灣檢疫中心亦預計最少提供600個單位，當中首批約100個單位，將爭取於今年5月完成。

不過加建檢疫中心亦所費不菲，鯉魚門公園度假村的350個單位，造價估算逾5,500萬元；西貢戶外康樂中心的100個，則需逾3,000萬元；八鄉少訊中心的200個單位，花費逾6,000萬，其中5,000萬由獎券基金撥款。至於竹篙灣的600個單位，首批100個已料花逾1.9億，同樣由獎券基金撥款；其餘500個的撥款來源則尚未公布。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼