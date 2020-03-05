【新冠肺炎】社協：逾百間食肆涉拒接待內地人　籲修改歧視條例

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，人心惶惶。早前有多家食肆以防止疫情為由，宣布不招待內地旅客、無戴口罩人士等。香港社區組織協會於2月15日至28日期間在網上搜集資料，發現有101間食店的網上資料含有歧視內地人士的資料，當中常見內容包括明言不接待內地旅客或普通話人士。 社協會表示，由於現時《種族歧視條例》，並不包括基於「國籍」或「居民身份」的歧視。協會將約見平機會和向政府提交報告，呼籲政府完善法例。

社協於2月15日至28日期間在網上搜集資料，發現有101間食店的網上資料含有歧視內地人士的資料。（侯彩琳攝）

社協於2月15日至28日期間在網上搜集資料，發現有101間食店的網上資料含有歧視內地人士的資料。社協調查該101間食肆於網上發出的文字、圖片、相片。發現有涉歧視內地人士的常見內容包括：「因疫情嚴重，政府不全面封關，因此不招待內地旅客」，「不招待普通話人士（但歡迎台灣人）」等。

而社協工作人員到其中61間食肆調查發現，有逾六成（38間）食肆有標示拒絕中國內地旅客的告示，而部分食肆表明目的是保障食客和員工健康。

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協會親身光顧 有食肆明言不接待內地客人

另外，社協工作人員亦親身光顧其中13間食肆，並以普通話向店員查詢，發現有五間食肆有拒絕內地人的情況，包括有食肆店員明言不接待來自內地人士。亦有食肆要求社協工作人員出示香港居民身份證，在社協人員表示沒有身份證後，店員則表示只招待香港居民。

亦有個案顯示，社協人員先以普通話向食肆店員查詢：「我想要外賣，是否要看一下餐牌」，食肆店員表示：「我們不招待內地的客人」，而同行的另一名社協人員以廣東話解釋：「佢過去14日無去過內地，喺香港」，而店員再表示：「無關係，我們不招待內地客人。」

社區組織幹事王智源（右）表示，按現時法例，若食肆單單表明不接待中國內地旅客，並不構成歧視。（侯彩琳攝）

籲修改《種族歧視條例》

社區組織幹事蔡耀昌表示，受人手資源所限，調查未能涵蓋全港食肆。他指，明白部分食肆關注疫情，以保障食客和員工健康為由拒絕接待某些食客，但強調食肆不應一刀切拒絕所有操普通話人士或內地旅客，避免出現涉嫌歧視的情況。

而社區組織幹事王智源則表示，由於現時《種族歧視條例》，並不包括單單基於「國籍」或「居民身份」的歧視。故按現時法例，若食肆單單表明不接待中國內地旅客，則並不構成歧視。

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