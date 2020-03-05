Passion by Gerard Dubois尖沙咀店驚見老鼠食蛋糕　即日關閉清潔

近日新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，大眾對衞生亦極為重視。然而今日（5日）網上流傳片段，有咖啡店蛋糕櫃上站着一隻如麵包大的老鼠，正津津有味地品嚐蛋糕，據了解該店舖為尖沙咀麼地道的「Passion by Gerard Dubois」。 「Passion by Gerard Dubois」公司負責人證實事件，並指該尖沙咀分店所在的大廈較舊，早前曾在大廈見過老鼠出沒，已採取防鼠措施。 負責人指，「Passion by Gerard Dubois」麼地道分店由今日起，關閉至下周日（8日）才重開，期間會進行清潔消毒及滅鼠工作，而相關蛋糕櫃中的食物已全部棄置。另外，該店舖的Facebook亦登出道歉聲明，而指該店舖員工會進行鼠疫桿菌測試。

今日網上廣為流傳片段，可見一隻體形龐大的老鼠，站在麵包上品嚐蛋糕，而片中亦有拍攝到店舖的餐牌，可見是「Passion by Gerard Dubois」，惟片段未見有店員處理事件。

該店舖Facebook指，了解事件是在尖沙咀分店，對事件深切道歉。該分店由今日起會關閉進行清潔，今日亦會進行滅鼠行動，店員會接受與老鼠相關疾病的測試。店員以後下班離開前，會於店內放置老鼠膠。

網上流傳片段可見，有咖啡店蛋糕櫃上站着一隻如麵包大的老鼠，正津津有味地品嚐蛋糕。（網上片段截圖）

發言人：早前曾在大廈見過老鼠出沒

「Passion by Gerard Dubois」發言人對《香港01》表示，昨日（4日）接到有顧客以電郵附以短片通知有關事件，並直言對事件震驚，「無辦法接受，好得人驚」。發言人又稱，雖然不知片段是何時拍攝，但現時亦會採取一切可行措施。她又稱，由於尖沙咀分店所在的大廈較舊，早前曾在大廈見過老鼠出沒，當時已有防鼠措施。

惟未料「避無可避」，老鼠仍進入店舖。發言人強調，今次是該分店第一次出現相關情況，而其他分店則沒有出現鼠患。她指，該公司工程部會到分店視察，檢查有沒有出現洞孔讓老鼠進入，並會堵塞。另外，該公司亦已通知食物環境衞生署，當局今日會到場檢查。

據餐廳的網頁顯示，餐廳有7間分店，分別位置中環擺花街、葵芳新都會廣場及旺角朗豪坊等，首間店舖於2012年開張。