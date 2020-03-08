僅兩旅行社獲本地綠色遊資助　旅行社：疫情下無生意　計劃零幫助

政府早前宣布，由今年1月1日起每間本地持牌旅行社倘舉辦本地綠色旅遊團，每接待一名本地旅客可獲100港元資助。然而受近月疫情影響，資助計劃參與度極低，旅遊業議會指目前僅有2間旅行社取得資助。原本為期半年計劃，亦延長至一年。 有申請資助的旅行社指，由於計劃須有本地旅客參與後，才可獲資助，但近月「完全無晒生意」，故亦無法取得資助。該旅行社指，因只得10多名客人參與本地遊，獲資助金額僅1,000多元，對公司幫助不多。有旅行社坦言資助「零幫助」，促政府將原本須有旅客報名才獲得的現金鼓勵，改為直接發放。

近日因疫情肆虐，大批港人假日會到郊外遠足，惟熱潮對本地綠色旅行社沒有幫助。（資料圖片／曾凱欣攝）

港府去年底公布，每間本地持牌旅行社接待一名本地旅客參與綠色本地遊，可獲100元資助，上限為5萬元。據旅議會網頁顯示，旅行社須在其合資格綠色生活本地遊完成後，才可提出申請。旅議會回覆《香港01》指，政府於上月28日宣布將合資格綠色生活本地遊的期限，由7月31日延長至12月31日，申請期限相應延長至明年1月15日。

僅得三團獲資助 共涉179名旅客

截至2月27日已有兩家旅行社申請「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，共舉辦三個綠色生活本地遊旅行團，涉及179名旅客。旅行社於合資格綠色生活本地遊完成後，即可提出申請，議會將按月審核，申請者可於每月申請期的最後一日或之前提交申請。就每月申請期收到並審核成功的申請，議會會於該月申請期最後一天起計的一個月內，將鼓勵款項以支票形式向成功申請者發放。

發言人表示，旅行社提交申請時，須向議會承諾申報的資料，包括提供的所有證明文件均屬真實及正確，而安排的綠色生活本地遊的活動亦須遵守申請指引中所列的環保守則。議會會審核申請者提交的資料，如發現申請者舉辦的綠色生活本地遊不符合指引要求或沒有遵守環保守則，有權終止發放現金鼓勵。

旅行社：行山熱潮對生意無幫助 2月無人報團

綠恒生態旅遊總經理謝宇德表示，其旅行社有申請資助，惟因僅得約10多位旅客，故只獲得1,000多元，會用作推廣之用。近日因疫情肆虐，大批港人假日會到郊外遠足，謝指熱潮對旅行社沒有幫助，因港人都避免一大群人出行，因此生意由新年後急轉直下，2月甚至完全沒有人報團，形容旅行社如停止運作。

謝又指，因該筆資助要有本地旅客參與才可申請，「無生意就唔會有資助」，因此對解決現時困境幫助極微。他寄望下半年疫情緩解後生意可重上軌道，而3月則開始有零星旅客報名。

謝宇德（左）指2月完全沒有人報團，形容旅行社如停止運作。（資料圖片／李澤彤攝）

學校包團郊遊因停課已取消

悠閒假期（國際）有限公司每年平均舉辦逾30團本地綠色旅遊團，陳先生指其公司並無申請資助，直言資助「有得睇無得食」。他指由於資助開始時，剛是疫情爆發初期，市民已減少外出，生意一落千丈。原本一至四月是學校包團郊遊的旺季，惟中小學要停課，所有本地旅行團已取消，近月生意跌至零，故員工亦要輪流放無薪假。

陳又抱怨指由於資助要有旅客才可申請，在此情況下對旅行社「零幫助」。他希望政府可將資助上限五萬元直接發放予旅行社，「唔使咁迂迴，同埋咁先一定拎得盡」。