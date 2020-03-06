【逃犯條例】北角9.15街頭衝突　兩中年漢涉藏壘球棍及摺凳被控

反對修訂《逃犯條例》引發連串社會運動，去年9月15日在北角區有疑是福建幫人士與黑衣示威者衝突。兩名中年男子涉在當日藏有壘球棍及摺凳，二人在五個多月後被控管有攻擊性武器，案件今（6日）於粉嶺裁判法院提堂，案件押後至4月29日在東區裁判法院再訊。

去年9月15日，北角街頭有市民爭執衝突。(資料圖片)

被指藏摺凳及壘球棍圖襲擊

被告吳志謀（44歲），報稱廚師，被控於去年9月15日在北角明園西街17號外攜有一枝壘球棍。另一被告李河龍（48歲），報稱地盤工，則被控於去年9月15日在港鐵炮台山站A出口外管有攻擊性武器，即一張摺凳，意圖將其作非法用途使用。兩人均獲准以500元保釋候訊。

9.7沙田衝突兩男被控

另外，去年9月7日沙田港鐵站發生警民衝突當天，兩男子涉在站內發生碰撞，繼而起爭執，其中一人拿出摺刀傷及對方，途人見狀報警。二人因而被控參與非法打鬥及管有攻擊性武器罪。

控罪指，被告周耀輝（56歲）及被告黃紫健（28歲）則被控在去年9月7日在沙田港鐵站的公眾地方參與非法打鬥，周另被控於同日同地攜有攻擊性武器，即一把摺刀。案件押後至5月4日在沙田裁判法院再訊，二人獲准繼續以2000元保釋。

案件編號：FLCC469、496、497/2020