【新冠肺炎】出遊前注意　一文看清各地對港入境限制

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，不同國家及地區實施入境管制，當中包括對本港的措施。多個國家及地區包括巴林、以色列及菲律賓等禁止曾到訪香港人士入境，而日本等亦要求曾到香港人士入境後隔離14日。 除了不同國家及地區對香港採取限制外，港府亦要求由伊朗及意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托三個地區抵港後要入住檢疫中心進行檢疫，市民外遊前要先了解最新情況。

+ 7 + 6 + 5

泰國

香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府已刊憲，公布中國，包括香港和澳門等為受疫情影響地區。根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間3月6日早上11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。

日本

日本當局昨（5日）宣布，所有從中國與韓國入境的旅客將強制送至指定場所隔離檢疫14天，包括港澳居民。入境人士亦不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月底。

另外，日本法務大臣森雅子昨亦在社交網站Twitter宣布，日本將暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排。

各地對港入境限制

+ 5 + 4 + 3

韓國

來自或過境香港的乘客須填寫健康申報表。港府早前則禁止由韓到港的非香港居民入境，申報曾到韓國大邱或慶尚北道的香港居民回港後亦要強制隔離14日。

台灣

持有香港特區及澳門特區護照或旅行證件的乘客不得進入台灣，曾到訪本港人士亦將被拒絕入境。香港特區及澳門特區護照持有人如持有2020年2月11日後簽發商務簽證可入境，但須居家檢疫14日。

意大利

任何在過去14天曾到訪意大利羅馬涅、倫巴第或威尼托地區（包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納）的人士，包括香港居民，於抵港後均須立即接受14天強制隔離檢疫。

另外，入境意大利之前的14天，如曾經到訪包括香港和澳門等中國領土，必須向意大利衞生部申報，同時需在家中或酒店隔離。

伊朗

任何在過去14天曾到訪伊朗的人士，包括香港居民，於抵港後均須立即接受14天強制隔離檢疫。

+ 5 + 4 + 3

巴林

任何在過去14天曾到訪或過境香港的人士不得入境。

孟加拉

持有香港特別行政區護照人士，不獲落地簽證的資格。

以色列

過去14天曾到訪中國內地，包括香港和澳門人士，不得進入以色列。

尼泊爾

暫停向中國居民簽發落地簽證，包括港澳居民。

菲律賓

由香港出發或過境的乘客不允許入境。

俄羅斯

由2月20日起，禁止中國公民，包括港澳人士，以旅遊、工作、教育或私人理由入境當地。

▼武漢肺炎全國逾八萬人感染 三千人死亡▼