維珍航空波音787去年兩度偏離航道　民航意外調查正研究原因

民航意外調查機構今日（6日）就去年兩宗維珍航空公司波音787飛機，著落香港機場時偏離航道的嚴重事故，分別發表兩份嚴重事故調查初步報告。兩宗事故分生發生在去年9月和10月，兩班機皆是由倫敦希思路返港。報告透露，飛機沒有受損，亦沒有機組人員、乘客受傷，料需調查12個月。

維珍航空公司的787飛機，分別在2019年9月和10月，兩度偏離航道。（維珍航空facebook圖片）

根據嚴重事故調查初步報告，其中一宗個案發生於上年10月18日，一架維珍航空的波音 787-9 飛機，當時在能見度足夠的條件下，啟用自動飛行系統，以儀表著陸系統進場香港機場25R跑道時。

惟在截獲了着陸航向信標台信號後，飛機超越預定航向，並向北面上升地形，偏離航道。其後，機師解除自動飛行系統，以手動控制飛機，終使飛機平穩著陸，飛機沒有受損，機上258名乘客和13名機組人員亦沒受傷。

另外一宗事故則發生於上年9月29日，維珍航空的波音787-9 飛機進場時，同樣偏離着陸航向信標台航道。飛機跟隨指示下降至 4,500 英尺，並一直偏航道右側，飛行高度亦低於要求。直至航空交通管制指示復飛，飛機平穩降落。事故中，飛機沒有受損，機上235名乘客和14名機組人員亦沒受傷。

報告又指，針對以上兩宗事故，總意外及安全調查員收到維珍航空的通報。根據《香港民航（意外調查）規例及《國際民用航空公約》附件13規定，對這宗嚴重事故作出調查。總意外及安全調查員邀請任何欲事故作出申述的人，在今年4月6日前提交，料需調查十二個月。