【新冠肺炎】首宗湖北包機返港居民確診　聶德權曾國衞同機

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，港府在本周三及本周四派包機到湖北省接回滯留在當地的港人。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（7日）公布，一名乘第四班包機回港的38歲女子的呼吸道樣本呈陽性反應，證實確診，令本港個案增至109宗，當中一宗屬疑似個案。 張竹君指，由於患者沒有病徵，即使在湖北已多次為港人量體溫，也難以得悉她染病，她亦相信在做足感染控制措施下，與患者同機、同車的人風險很低。 當晚同機返港的乘客當中，除了留守武漢逾月的有線電視記者翁維愷，專程乘早上包機到武漢打點的政制及內地事務局局長聶德權、以及入境處處長曾國衞，也是乘搭該班機回港。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼

+ 4 + 3 + 2

患者1月中到武漢探親 上機時沒有病徵

張竹君表示，本港第109宗確診個案是一名38歲女子，她在1月中到武漢探親，在當地時主要留在家中，「沒有四圍去」，直到周四（5日）乘第四班包機回港，而她在檢疫中心駿洋邨時單獨居住，她沒有病徵，但呼吸道樣本昨天呈陽性反應，證實確診。

記者多次問到有湖北返港者確診，是否代表在湖北的檢疫程序有漏洞。張竹君解釋，由於這個個案沒有病徵，即使向患者多次查問及檢測體溫，也難以得悉她有染病，而包機及專車等接送工具已做足感染控制措施，「已經做到最盡，佢哋都要著埋保護衣，又隔開坐」，她相信同機、同車的人風險很低，而港大未來亦會繼續為湖北返港者檢測血液。

張竹君指，由於38歲女患者沒有病徵，即使在湖北已多次為港人量體溫，也難以得悉她染病。 （李澤彤攝）

政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衞在周三、周四親自到武漢處理包機事宜，他們曾與這名38歲女患者同機回港。不過，張竹君早前被問到同機的官員回港後是否需要入住檢疫中心時，指由於同行官員已做足防護措施，在飛機上也會與他人分隔而坐，因此毋須強制檢疫。

+ 10 + 9 + 8

測試431個樣本 暫只一個陽性反應

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生稱，當局為湖北返港者進行病毒測試，431個樣本當中只有一個呈陽性反應。根據當局早前公布的資料，乘坐4班包機回港者共有469人。

庾慧玲醫生稱，當局為湖北返港者進行病毒測試，431個樣本當中只有一個呈陽性反應。根據當局早前公布的資料，乘坐4班包機回港者共有469人。 （李澤彤攝）

印度裔港商暫列本地感染個案

另外，本港第106宗確診個案、56歲印度裔港商被列為可能本地感染個案，但昨天張竹君在記者會上指該個案屬輸入個案。記者追問更改分類原因時，張竹君稱，如果患者外遊地點有明顯爆發，或他未回港就已發病，當局就會列為輸入個案，但這個個案患者在到巴黎、倫敦前也有數天在香港，當局將個案列為可能本地感染，是為了警惕之用，「保守啲列為本地，提醒做返追蹤工作。」

嘉諾撒醫院：患者在門診部逗留少於10分鐘

該名56歲男子曾到嘉諾撒醫院求醫，該院在網頁發出新聞稿，指該男子於3月5日早上10時半到訪嘉諾撒醫院門診部，逗留少於10分鐘，因有發熱而即時被隔離在發熱病房，期間除了探熱外並沒有進行任何診治，除該院前線醫護人員外並沒有接觸其他病人。 由於該病人有外遊及發熱等因素，因而被轉介到公立醫院求診。而該院已按照衞生署相關指引進行全面消毒。

張竹君亦指，接獲國泰航空通知，一名22歲男子在韓國確診，他在2月27日發病，而2月28日曾乘國泰CX288由德國法蘭克福到港，翌日再乘CX438由香港去韓國，她呼籲曾乘同一航班人士應致電衞生署熱線。