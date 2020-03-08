【新冠肺炎】日本明取消免簽證並須隔離　港、日客同趕「尾班機」

日本為防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，日前宣在明日（9日）起，中韓旅客入境要強制隔離14日，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。 「封關」在即，有日本人及港人趕在最後一日，乘飛機到日本。有到日本旅行的港人表示，得知取消免簽證的消息後隨即更改機票，提早出發；亦有在港交流的日本人提早買回程機票回國。

日本為防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，日前宣在明日（9日）起，中韓旅客入境要強制隔離14日，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。

在日留學的港人朱小姐表示，原定於本月14日回日本，但得知日本政府相關安排後立即改機票，提早改為今日(8日)出發。(林頌華攝)

在日留學生改機票 提早回日本趕開學

在日留學的港人朱小姐表示，原定於本月14日回日本，但得知日本政府相關安排後立即改機票，提早改為今日出發。她直言擔心疫情，但4月頭將會開學，所以「提早返去會好啲」，到日本後亦會留在家中自我隔離14日。朱小姐又提到，日本現時防疫用品等的資源亦被搶光，本來從日本買了防疫用品回港使用，現在只好將這批用品再帶回日本。

去日本旅行的陳先生(右)指，原定於明日(9日)出發，但特意花千四元改機票，於今日(8日)提早出發。(林頌華攝)

有港人改機票提早去旅行 陳先生：「因為真係好想去」

去日本旅行的陳先生指，原定於明日出發，但特意花千四元改機票，於今日提早出發。雖然擔心疫情，但亦打算「照去咗先」，「因為真係好想去」。陳先生指自己亦帶備十多個口罩到日本使用，若果見到口罩亦打算會購入。

來港工作的日本人Takako指，需要回日本參與研討會，因此提早返日。(林頌華攝)

有日本人提早回國 帶防疫用品回國使用

居港日本人Takako指，由於有工作在身，需要回日本參與研討會，但鑒於日本政府將於明日起，暫停對香港特區護照持有人的免簽安排，故特意於今日提早回日本，但她表示對疫情不擔心。

另外一位在港交流的大學生Airi指，本來並未有購買回程機票，但因為家人催促她盡快回國，故於兩日前用1,100元買了回國的機票。她又認為日本的疫情比香港嚴重，故非常擔心，又知道口罩缺貨，故特意將媽媽早前從日本寄來港的口罩帶回國使用。

在港交流的大學生Airi指，本來並未有購買回程機票，但因為家人催促她盡快回國，故提早買了回國的機票。（曾凱欣攝）

國泰及港龍陸續取消往日航班

國泰航空昨晚（8日）宣布，國泰從明日起至28日，暫停所有來往香港及福岡、名古屋、札幌及東京羽田機場的航班。港龍亦會取消從本月13日起暫停所有來往香港及東京成田、大阪關西機場的航班，暫至28日，同期也會暫停台北來往該兩機場的航線。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼