【新冠肺炎】馬主周巧兒康復出院　第二名家傭染病料家居傳播

醫院管理局公布，早前確診新型肺炎的第85宗個案馬主周巧兒今日（8日）康復出院，但衞生防護中心透露，周的另一名47歲家傭，亦於同日確診，由於家傭過去主要留在周的家中，相信病源在家內傳播，又或被周巧兒傳染。 周巧兒的兄長（第101宗）、兄嫂（第104宗）及另一家傭（第90宗）同告確診，目前仍然留醫。

再多3人康復出院

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，今日增3名病人出院，累計有58人已經出院。新出院的病人包括第4宗、第64宗及第85宗病人，其中第85宗病人是馬主周巧兒，她自2月25日確診，入住瑪麗醫院治療。而第64宗個案，與北角佛堂群組有關，是該群組最早確診的人士。

同住兩家傭確診 兄長、兄嫂仍留醫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，同日新增的4宗確診個案，其中一人是周巧兒的47歲女家傭，她自2月26日入住檢疫中心，一直無病徵，在檢疫期將完結、離開檢疫中心前兩日抽取深喉唾液樣本化驗，結果對病毒呈陽性確診。張竹君稱，由於病人未入檢疫中心前主要在瑞士花園的家中，相信病源在家，或是被僱主周巧兒傳染。

周巧兒另一名29歲的家傭早於2月26日已經確診，仍在律敦治醫院留醫，其狗隻的口腔樣本亦驗出對新型病毒呈弱陽性。周巧兒發病後曾出席兄長嫁女的婚宴，她的兄長及兄嫂早前已經確診，留醫東區醫院。周巧兒的叔叔、「幫港出聲」召集人周融亦同場，因此需隔離檢疫。

瑞士花園兩戶染疫 當局相信並非互相感染

除了周巧兒的相關群組外，另一個曾到印度團群組個案中亦有一名確診者、第110宗個案患者住大坑瑞士花園，不過第110宗個案住第1座，周巧兒住第4座。張竹君稱兩人住不同座，加上周巧兒發病時，第110宗個案仍在印度，料互相感染機會微。

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