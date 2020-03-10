【新冠肺炎】調查：家庭醫生缺快速測試　受訪醫生促開指定診所

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，香港家庭醫學學院的調查發現，自本港確診首宗病例的10天內，逾140名懷疑感染的患者，曾向70位受訪醫生求診，其中1名病人確診。 受訪家庭醫生主要憂慮在獲得個人防護裝備（PPE）遇上困難、缺乏快速診斷測試，他們認為有需要訂立更有效遏制疫情的公共衛生政策。香港家庭醫學學院指，有多位受訪者要求政府設立指定診所。

香港家庭醫學學院的調查發現，受訪家庭醫生主要憂慮在獲得個人防護裝備（PPE）遇上困難、缺乏快速診斷測試。（資料圖片）

香港家庭醫學學院在今年1月31日向醫生會員發網上問卷調查，接獲491位家庭醫生會員回覆，結果顯示近87.2%受訪醫生指臨床服務受到新型冠狀病毒疫情爆發影響，但大部分受訪者繼續為公眾提供日常基層醫療服務。其中，一半受訪醫生減少非緊急診症服務或診症時間，有6位私家醫生需要關閉其診所。

調查結果顯示，截至今年2月4日，超過140名懷疑感染新型冠狀病毒的病人，曾向70位回覆問卷的家庭醫生求診，當中有1名病人確診。香港家庭醫學學院形容，家庭醫生是新型冠狀病毒病人的第一個專業接觸點。

香港家庭醫學學院引述受訪家庭醫生指，他們的主要憂慮包括在獲得個人防護裝備（PPE）遇上困難、缺乏快速診斷測試、應對新冠肺炎的培訓需求、增加公營和私家醫生的互相協調的需要，以及認為有需要訂立更有效遏制疫情的公共衛生政策；另有多位受訪者要求政府設立指定診所。

調查結果又指，家庭醫生遇到懷疑感染新型病毒的病人個案並不罕見，但大部分私家家庭醫生卻要在個人防護裝備、囗罩及保護衣緊拙的情況下診症。