網台主持鄭永健求推翻舞弊罪　終極敗訴　官指影響選舉公平屬違法

網台主持鄭永健於2015年區議會選舉期間，主動聯絡數名本土派人士，並利誘他們在選舉中「𠝹票」，經審訊後被裁定串謀選舉舞弊罪成，鄭之後獲上訴庭獲減刑至3年3月，現已刑滿出獄。惟鄭不滿定罪裁決，到終審法院提出上訴，並就「舞弊」定義提出爭辯。 終審法院今(11日)下判詞，在詮釋相關條例中「舞弊」的定義，認為控方只要證明被告作出傾向會影響選舉公平性的行為，便足以裁定有罪，雖然這看法與原審法官看法略有不同，但無改鄭有罪的決定，故駁回鄭的上訴。

鄭永健在上訴庭上訴後獲減刑9月。（鄭永健Facebook圖片)

鄭曾接觸多名區選候選人

鄭永健在2015年區議會選舉期間，直接或間接地接觸過多名人士，包括：黃學禮、曾家霖、王進洋、梁頌恆和李文浩等人，表示願意出錢資助他們參選，以達成「𠝹票」效果，令泛民候選人失票。鄭在區域法院經審訊後，被判串謀選舉舞弊等七罪罪成，原被判囚4年，後被上訴庭改判3年3個月，他現已服刑完畢，惟他仍不服裁定，上訴至終審法院。

原審官認為須證明行為的意圖

終院法官在判詞指出，本案主要爭議《選舉（舞弊及非法行為）條例》第7（1）的條例中，含有「舞弊地 (corruptly)」一詞。原審法官在裁定鄭罪成時，認為必須證明鄭不單止作出了一些特定的行為，同時亦有意圖去阻礙一個公平、公開及誠實的選舉，才足以裁定鄭罪成。

鄭在上訴時，上訴庭則認為要證明被告有意圖作出一些行為，以獲取個人的利益。

立法原意為確保公平選舉

終審法院並不意這兩級法院的看法，並認為要了解條文中「舞弊」的意思，須先理解當時的立法原意，並引述該法例的第三條中，列明制定選舉相關法例，是要提倡公平、公開及誠實的選舉，故為「舞弊」的意思，是指任何有可能影響或破壞到選舉公平性的作為。

須證明其行為妨礙選舉的公平性

終院法官認為，條文中「舞弊地」一詞，並非一個思想層面的元素，故亦毋須證明其行為有其特別的意圖去妨礙選舉，這詞的意義，是指若有人以提供利益等行為，其行為是有傾向影響選舉公平性的目的，便足以裁定罪成。

+ 5 + 4 + 3

至於「利益」所涵蓋的定義廣泛，法官舉例指，若有議員為年輕黨員提供薄酬擔當助理一職，以讓他準備日後參選，這做法並不會影響選舉的公平性，故亦不會構成刑事罪行，而條文中「舞弊地」一詞，是必須把罪限制於傾向妨礙公平、公開和誠實進行選舉的行為。

鄭提供利益欲分散票源屬犯罪行為

而在鄭的案件中，鄭與該些人士接觸，其目的是為分散指定候選人的票源，藉此操控選舉結果，令特定候選人不能當選，部份理由是為了他個人的利益，鄭的行為顯然有妨礙公平、公開及誠實選舉的傾向，故認為鄭有罪，並駁回其上訴。

案件編號：FACC5/2019