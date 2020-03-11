【新冠肺炎】到埗後等落機　機艙通風量倘調低或增傳播病毒風險

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）在全球肆虐，本港一名空姐今日（11日）早上初步確診，據知她曾於馬德里往香港的航班上工作，同航班有一名乘客返回內地後確診染疫。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，機上的通風量充足並設過濾系統，相信通風系統問題不大，唯一較高危在於抵達目的機後等候離開機場時，機艙的通風量可能調低，致空氣不流通，或增傳播病毒風險。梁又建議，航空公司可要求來自疫區的乘客需戴口罩，減低機上乘客與機組人員間的傳染風險。

機艙通風量若調低，空氣不流通或增加傳播病毒風險。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超受訪時提到，航機上的通風系統換氣量可媲美醫院的隔離病房，亦設有過濾系統，加上機艙內的空氣流動主要是上下流動，受污染的空氣不會傳至全機人。

他指出較高危的時刻是當飛機抵目的地，乘客需在機上等候下機，或等候衞生人員上機檢疫的期間，機艙的通風量或會調低，空氣不流通或增加傳播病毒的風險。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片） 機上乘客亦應戴口罩 從源頭減少飛沫傳播 現時航空公司的機組人員工作期間均會戴上外科口罩，梁子超認為若只得機組人員戴口罩不足以預防感染，因為若有乘客帶病毒，其噴出的飛沫有可能在環境停留一段時間，其他同機的人亦有機會接觸到該些共用地方而受感染。 目前全球疫情擴大，梁子超建議，航空公司可要求一些來自疫區的乘客在機上亦應戴上外科口罩，從源頭堵截飛沫傳播，航空公司亦應減少前往疫情嚴重地區的航班，並在每程航班後加強消毒客機。短途航班上的飛機餐則應盡量從簡，以減少機組人員與乘客間的接觸。梁續指，若一架航機上有人確診，為保障各人安全，機組人員或需接受醫學監察。

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