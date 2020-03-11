【新冠肺炎】七間圖書館重開　門口派籌現排隊人龍　還書箱爆滿

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少康樂場地和文化設施早前關閉。今日（11日）1時起，康文署轄下中央圖書館及6間主要圖書館重開，惟避免人多聚集，圖書館只會局部及分時段開放，每一小時都需要「清場」清潔，市民需取籌入場。 中午12時左右，已經有不少市民在天后中央圖書館平台上等候入場，隊伍「打蛇餅」。不少人到場才知道每小時都要清場的安排，有過往每日都前來的市民對清場安排不滿，「圖書館好大，唔通要似泳池一樣清場？」

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每小時僅250人可憑籌入場

中午12時，中央圖書館平台上已經有市民等待，幾乎所有人都戴上口罩，部分市民更配有眼罩防疫。圖書館門口亦貼上告示，表明局部開放及清場清潔的安排。圖書館工作人員表示，每小時可有250人憑籌入場，而每小時便會清場清潔。

圖書館門口及內部都有搓手液供市民使用，入口處則有紅外線體溫測試儀器，負責量體溫及其他工作人員都戴上口罩和保護帽。圖書館內人數不多，大部份人在借書、還書後就離開。不想排隊的市民可以在圖書館外書箱還書，不過今日人數較多，書箱幾次爆滿，館方工作人員指會加快清書速度。

有抱著大量書籍前來的中學生指，到場後才知悉不能長時間溫書自修，「都係來先知道要清場，好麻煩，諗住走啦。」讀中一的梁同學指，有許多與功課相關的書籍需要借閱，加上停課在家比較悶，故會想入場借幾本小說來看。他說打算借書後就走，不打算久留做功課，「都擔心疫情。」

不少長者到場才知道要憑籌入場和每小時的清場安排，有排隊等待入場的市民表示詫異，指自己過往每天都來圖書館看報紙和上網，有時會在圖書館會待上6、7個小時，質疑現時的安排，「點清場？圖書館好大，唔通似泳池一樣清場？」

市民：餓書好耐

有家住太古的羅女士拖著拖車前來圖書館，她說自己有許多書需要還。她說理解圖書館安排，「畢竟疫情關係，你又唔知咩人會入來，何況而家啱啱開始局部開放，冇事既。」

呂女士和何女士也對安排表示理解，她們二人錯過了第一場派籌，決定等第二場再進入，「一個鐘頭其實都唔係好長啫。」呂女士說自己可以看電子書「頂癮」，笑言何女士「餓書好耐」，更喜歡翻一翻實體書。