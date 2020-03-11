【新冠肺炎】衞生署13間診所設收集箱　病人可自行交口水樣本

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今（11日）本港個案累計127宗。港府早前宣布由9日起，「加強化驗室監察計劃」擴展至所有私家診所及醫院，醫生可向有發燒或呼吸道感染症狀的病人，收集呼吸道樣本，並通過認可的實驗室將樣本送交公共衞生化驗服務處。

有私家醫生曾向《香港01》表示，診所沒有人手專門負責運送樣本，認為計劃對醫生不便。衞生署衞生防護中心總監黃加慶今日稱，衞生署在13間胸肺科、社會衞生科及皮膚科診所，設有樣本收集箱，供病人自行提交唾液樣本，明日開始運作。

不過衞生署仍未公布完整診所名單。