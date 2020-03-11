【新冠肺炎】衞生署13間診所設收集箱　病人可自行交口水樣本

撰文：李恩慈
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俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今（11日）本港個案累計127宗。港府早前宣布由9日起，「加強化驗室監察計劃」擴展至所有私家診所及醫院，醫生可向有發燒或呼吸道感染症狀的病人，收集呼吸道樣本，並通過認可的實驗室將樣本送交公共衞生化驗服務處。
有私家醫生曾向《香港01》表示，診所沒有人手專門負責運送樣本，認為計劃對醫生不便。衞生署衞生防護中心總監黃加慶今日稱，衞生署在13間胸肺科、社會衞生科及皮膚科診所，設有樣本收集箱，供病人自行提交唾液樣本，明日開始運作。
不過衞生署仍未公布完整診所名單。
衞生署衞生防護中心總監黃加慶稱，在過去兩日理解到，私家醫生及化驗所對採集儲存及運送病人的唾液樣本存有疑問，已向他們進一步解釋流程。他又說，衞生署在港島、九龍、新界各區的13間胸肺科、社會衞生科、皮膚科診所，設有樣本收集箱，明日開始運作。倘醫生不方便收集及運送樣本，病人可於明日起交樣本予該13間診所，完整名單有待公布。他重申，「加強化驗室監察計劃」的目的是盡早檢測早期病人，減低社區傳播風險；透過收集相關數據，署方可得知新冠肺炎在社區的流行率。
13個收集點分布於各區，其中3間在港島，九龍及新界分別有5間。（衞生署網頁截圖）
黃加慶（中）稱，衞生署在13間胸肺科、社會衞生科及皮膚科診所，設有樣本收集箱，供病人自行提交唾液樣本。（余俊亮攝）
另外，黃加慶表示，衞生署已發信予全港醫生，通知他們已更改懷疑個案的呈報準則。如果私家醫生發現病人曾去過8個病毒活躍的地區，包括意大利、法國、德國、西班牙、日本等部份地區，應呈報衞生署。黃加慶再一次呼籲市民，將非必要的外遊延遲。
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