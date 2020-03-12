【新冠肺炎】業界料旅議會統一公布停團地區　甚或全面停開新團

世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎（武漢肺炎）疫情定性為全球大流行，新華旅遊總經理蘇子楊今日表示，外遊對旅客及同事都有一定風險，過去數周業界忙於處理退團退款，「新報名是接近零」，加上大多歐洲團友不想出發，故業界昨日商討後，初步共識是本月中至下月中會停開部分高風險地區的旅行團，實際停團安排會因應疫情調整，不再待政府發外遊警示後才調整，料旅議會可能會在今日（12日）作統一公布。

九成歐洲團旅客不想出發

受疫情影響，蘇子楊說，業界過去幾星期忙於處理退團退款，「新報名是接近零」，形容現時行業面臨停頓，前境不明朗，但由於外遊對旅客及同事都有一定風險，大量客人都不想出發，「歐洲團九成人都不想出發」。他透露，業界經商討後，料今日旅議會作統一公布，暫停部分地區旅行團，「可能會公布全面停開新團，又或不等政府公布已決定部分團不出發。」

他直言，既定機制下旅行社難向供應商或航空公司索償，希望政府協助補貼員工、要求業主寬免門市租金。

而康泰亦宣布，考慮到疫情在歐美多國蔓延，經評估形勢後，決定取消本月份美國、英國、西歐、東歐、北歐、西葡及埃及旅行團，已報名顧客可轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於4 月1日或以後出發的旅行團，則稍後再作安排。

旅遊業從業員：對前境不樂觀

另有從事旅遊業的聽眾形容，任職公司主要經營團體旅遊，規模大，故仍有小部分外國客源，惟留意到不少同行開始解僱潮，任職公司雖未有行政規定，卻開始詢問同事放無薪假的意願，她直言對情況不樂觀，但亦呼籲市民防疫為上，「未來數月，無必要都不好飛」。

新華：印度團尼羅河遊船內疑有西班牙團 或屬交叉感染

新華旅遊埃及團全團連領隊均「中招」，共九人確診。新華旅遊總經理蘇子楊在同一節目中直言，難追蹤確實染疫地點，相信多人是行程中染病。他稱，涉事旅行團曾在尼羅河乘坐遊船，逗留三晚，期間亦在船上用餐，而據涉事領隊所說，當時船上旅客不足一半，但同行有外國團，口音似是西班牙旅客，估計有機會在旅程中出現交叉感染。