【新冠肺炎】清明節增人群聚集風險　食衞局籲分流祭祖、網上追思

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，全港累計131人染病，世界衛生組織（WHO）列為「全球大流行」（Pandemic）。 4月4日是清明節，傳統上不少市民會外出掃墓。食物及衞生局副局長徐德義建議應前後兩星期或相隔較遠時間才去，避免人群聚集，又建議市民可使用食環署「無盡思念」網上追思服務。 徐德義又指，上月底起港府陸續對多國發出紅色外遊警示，呼籲市民重新規劃旅程，鼓勵市民三思及延遲不必要外遊。

距離清明節仍有大半個月，徐德義預視當日會有大量人流去掃墓，造成人多擠逼，提高公共衞生風險，建議市民及早安排行程，人多時應保持社交距離，避免聚餐及佩戴外科口罩。對於有市民會回鄉拜祭，徐提醒回港後仍要接受14日家居檢疫，有需要時可使用食環署「無盡思念」網上追思服務。

政府其後發稿呼籲市民避免在清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，以避免構成人潮，增加病毒傳播風險。發言人表示，本地社區中出現群組個案乃涉及一些多人的聚餐及聚會，提醒清明節期間前往拜祭先人的市民，應避免在拜祭場地或人多地方聚餐，並盡量與他人保持適當的社交距離，時刻保持良好的個人衞生，掃墓時亦要保持環境清潔。

徐德義建議清明節祭祖應前後兩星期或相隔較遠時間才去，避免人群聚集。（盧翊銘攝）

港府維持圍堵政策

至於世衛把新冠肺炎列為「全球大流行」（Pandemic），徐德義表示，過去一周疫情變化非常大，世衛也將此列為「全球大流行」，港府會繼續檢測、治療、隔離，以及做好追蹤工作，適時考慮在港口衞生科作進一步檢疫，例如會視乎爆發疫情地方情況、港人去當地頻密程度，除了檢視當地公布確診數字，也會考慮輸入個案傳播途徑，建議市民避免非必要旅行，有病徵應立即求醫。

他又指，政府早隔離、早治療的工作從未停止，圍堵政策仍然有效，暫無需要啟用指定診所。