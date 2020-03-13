【新冠肺炎】口罩生產資助接63宗申請　2宗符基本條件已提交審批

特首林鄭月娥早前宣布成立300億元「防疫抗疫基金」，當中預算15億元支援本地生產口罩，以資助私營企業成立外科口罩生產線，料每間製作口罩的工廠最高可獲300萬元津貼。 計劃於本月2日開始接受申請，秘書處回覆《香港01》查詢指，截至昨日（12日）共收到63宗申請，經核實後確定其中2宗符合計劃的五項基本條件，並於今日（13日）將有關申請提交政府，當局將盡快審批。

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落選計劃：未有機器在港或原材料不符合存量最低要

「本地口罩生產資助計劃」由生產力促進局負責管理及擔任秘書處，計劃於本月2日下午3時起接受申請，申請人須持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合五項條件，包括已在香港具備生產線所須設備、在港具備原材料、在港具備或租賃廠房、在港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施，以及每條生產線每月生產至少50萬個口罩，方可遞交申請。

秘書處最新表示，截至昨日已收到63宗申請，其中2宗符合計劃的五項基本條件，並已於今日提交政府盡快審批；另外有58宗未完全符合計劃的基本條件，包括未有機器在港或原材料不符合存量最低要求等，餘下3宗仍待核實其申請資格。

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就此資助計劃，政府預算每間製作口罩的工廠最高可獲300萬元津貼，每加開一條生產線可獲最高200萬元資助，而每條生產線至少要每月生產50萬個口罩。政府指，整體最多資助20條生條線，預計會有十間工廠受惠，每間開設兩條生產線，料資助涉款5000萬元。